Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Sinir bozucu ve zordu!' | 'İzlemesi hoş şeyler değildi'

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Bu sezon Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış halinde olan Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson'un performansı, son dönemde yükselmişti. Taraftarlar ve teknik ekibin beğenisini toplayan Danimarkalı yıldız, ülkesinin basınına konuştu.

Bold'a özel bir röportaj veren Nelsson; transfer iddiaları ve geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Nelsson'un sözleri:

"SİNİR BOZUCU VE ZORDU"

Sezon başı benim için sinir bozucu ve zordu. Tam olarak yerine oturmayan bir şeyler vardı diyebiliriz. Ancak şimdi oynuyorum, işler iyi gidiyor ve mutluyum. O dönem evde de zordu, kız arkadaşıma sorabilirsiniz.

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"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ BİLEMEZSİNİZ"

Napoli ve birçok kulüple ilgili pek çok söylenti olduğunu söyleyebilirim. Sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama şu anda bulunduğum yere odaklanmaya mümkün olduğunca en iyi şekilde çalışıyorum. İster milli takım ister Galatasaray olsun, önümde olana olabildiğince odaklanıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ancak şu anda Galatasaray'da mutluyum.

"KAZANMAMIZ GEREKEN KUPALAR VAR"

Kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve Süper Kupa var. Bu yüzden odaklanmak istediğim şey de tam olarak bu.

"TRABZON'DA YAŞANANLAR BİR DAHA OLMAMALI"

Bu utanç verici. Trabzon'da yaşananlar eleştiri sınırlarının ötesinde. Bir daha olmamalı ve olamaz da. Son 10 dakikayı izledim ve Fenerbahçe'nin gol atmamasını umdum. Tabii ki attılar. Sonrasını da izledim ve bu eleştiri sınırlarının ötesinde. Bu bir daha olmamalı. Bu federasyonun ya da güvenlik görevlilerinin işi. Bu benim işim değil. İzlemesi hoş şeyler değildi. Ben, yaşananlardan etkilenmedim.