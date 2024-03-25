121 yıldır böylesi görülmedi! Galatasaray ve Fenerbahçe derken Beşiktaş'ın tarihinde bu sezonun bir örneği daha yok...

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Galatasaray ile F.Bahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken, Beşiktaş ise tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. takımın başında 5 farklı teknik adam sahaya çıksa da hiçbiri kötü gidişe engel olamadı. Siyah beyazlılar geride kalan 30 haftada 12 yenilgi alarak şimdiden en fazla mağlubiyet yaşadığı 2 sezondaki performansına ulaştı. Kartal 1997-98’de 33 maçta, play-off’un oynandığı 2011-12’de ise 37 maç sonunda 12 kez kaybetmişti.

BU SEZONUN BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK

12 yenilginin yanı sıra 14 galibiyet, 4 beraberliği bulunan Beşiktaş 46 puan toplarken zirve ile aradaki makas her hafta biraz daha açıldı.

Siyah beyazlılar 30. hafta itibariyle lider Galatasaray’ın 35, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ise 33 puan gerisine düştü. Süper Lig’de 1987-89 sezonundan itibaren 3 puanlı sisteme geçilirken Beşiktaş tarihinde ilk kez 30. haftalar itibariyle zirve ile 35 puanlık fark oluştu. Siyah beyazlılar 12’şer mağlubiyet aldığı 1998-98’de aynı periyodu 27, 2010-11’de 19 puan geride geçmişti.

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ZİRVENİN YANINA YAKLAŞAMADI

Beşiktaş ile lider arasında daha önce 30. haftalar itibariyle en çok puan farkının açıldığı sezon ise 2005-06’da yaşandı. Söz konusu sezonda Kartal 30 haftada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi ile 48 puan topladı.

Galatasaray aynı dönemde 74 puana ulaşırken aradaki fark 26 oldu. Sezon sonunda 3. sıradaki Beşiktaş ile şampiyon Galatasaray arasında 29 puanlık bir fark oluştu.

Trabzon’un şampiyon olduğu 2021-22’de de Beşiktaş 30. hafta sonunda 26 puan geride olsa da sezon sonunda da farkı 22’ye indirmeyi başardı.

36- 3 Büyükler arasında G.Saray 2010-11 sezonunda 30. haftayı zirvenin 33 puan gerisinde tamamlarken sezonu da 36 puan farkla 8. bitirdi.

35- 1987-88’de 30. haftada F.Bahçe ile lider arasında fark 19’du. Ancak Kanarya sezonu şampiyon Galatasaray’ın 35 puan gerisinde 8. tamamladı.

EN ‘FARKLI’ ŞAMPiYONLUK G.SARAY’IN

F.Bahçe’nin 55 puanda kaldığı 1987-88 şampiyonun ikinciye en büyük farkı attığı sezon olarak da tarihe geçti. (Galatasaray 90, Beşiktaş 78)