×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Joao Cancelo'dan Guardiola ve Manchester City hakkında sert sözler: Yalan! Nankörce...

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City#Cancelo#Pep Guardiola
Joao Cancelodan Guardiola ve Manchester City hakkında sert sözler: Yalan Nankörce...
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 13:28

Manchester City'de menajer Pep Guardiola ile tartıştığı iddia edilen ve önce Bayern Münih'e, bu sezon da Barcelona'ya kiralık gönderilen Joao Cancelo, eski kulübü ve İspanyol teknik adam ile ilgili çok sert açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Benfica'da yaptığı çıkışla 2015 yılında 15 milyon euroya Valencia'ya; buradaki performansıyla 2018 yılında 40 milyon euroya Juventus'a; İtalyan devindeki oyunuyla 2019 yılında 65 milyon euroya Manchester City'ye transfer olan Joao Cancelo, 2023 yazında beklenmedik şekilde Manchester City'den ayrılmıştı.

GUARDIOLA İLE KAVGA İDDİASI...

2019'dan 2022 Dünya Kupası'na kadar vazgeçilmez olduğu City'de Dünya Kupası sonrası formasını kaybeden Cancelo'nun menajer Pep Guardiola ile tartıştığı yönünde haberler çıkmış, aynı sezonun ikinci yarısında Portekizli futbolcu apar topar Bayern Münih'e kiralık gönderilmişti.

Gözden KaçmasınJimmy Durmaz, Kadıköyde soyunma odasında yaşananları anlattı Transfer itirafı: Galatasaray ve Fenerbahçe istediJimmy Durmaz, Kadıköy'de soyunma odasında yaşananları anlattı! Transfer itirafı: Galatasaray ve Fenerbahçe istediHaberi görüntüle

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

Bayern Münih'te geçirdiği 6 ayın ardından City'ye geri dönen Cancelo, yaz transfer döneminde Barcelona'ya kiralık gönderildi. İspanyol devi, iyi bir performans sergileyen 29 yaşındaki sağ bekin bonservisini almayı planlıyor.

Haberin Devamı

Joao Cancelo, ülkesinden A Bola'ya verdiği röportajda Manchester City ve Pep Guardiola hakkında çok sert ifadeler kullandı.

"PEP YALAN SÖYLÜYOR"

Geçmiş dönemde Guardiola, Cancelo'nun takım arkadaşları Rico Lewis ve Nathan Ake'den hoşnut olmadığı, bu iki oyuncunun ilk 11'de olmaması gerektiğini düşündüğünü iddia etmişti. Röportajda Guardiola'nın bu sözleri hatırlatılınca Cancelo şunları söyledi: Guardiola yalan söyledi! Onlara hiçbir zaman kötü bir arkadaş olmadım. Bunu Nathan'a ya da Rico'ya sorabilirsiniz. Onlara karşı üstünlük veya aşağılık kompleksim yoktu. Bu, hocanın kendi görüşü."

Joao Cancelodan Guardiola ve Manchester City hakkında sert sözler: Yalan Nankörce...

"BANA NANKÖRCE DAVRANDILAR"

Neden sessiz kaldığı sorulan Cancelo; "Sessiz kaldım çünkü bu doğru değil. Manchester City'nin bana biraz nankörce davrandığını düşünüyorum. Çünkü orada bulunduğum yıllarda çok önemli bir oyuncuydum. Kulübe ve taraftarlara olan bağlılığımda hiçbir zaman başarısız olmadım ve her zaman her şeyimi verdim. Soyulup saldırıya uğradım ve ertesi gün Emirates'te Arsenal'e karşı maça çıktım. Bunlar unutulmayacak şeyler. Eşimi ve kızımı evde yalnız bıraktım, dehşete düştüm." dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınŞoke eden saldırı Ailesini korudu ama...Şoke eden saldırı! Ailesini korudu ama...Haberi görüntüle

"ASLA YALAN SÖYLEMEM! GUARDIOLA ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN..."

Guardiola'nın kalabalıklara ve kitlelere çok daha hakim olduğunu, bu sebeple sözlerine güvenin yüksek olduğunu söyleyen Cancelo; "İnsanlar bazı konuları, Guardiola'nın medyada benden daha fazla güce sahip olmasından ötürü onun anlattığı şekilde hatırlıyor. Ben ise olayları kendime saklamayı tercih ediyorum. Kendi adıma doğruyu söylediğimi bilmek benim için yeterli. Bu şekilde yaptığım işten tatmin olmuş hissediyorum. Şeffaf bir insanım, asla yalan söylemem.." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester City#Cancelo#Pep Guardiola

BAKMADAN GEÇME!