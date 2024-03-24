Joao Cancelo'dan Guardiola ve Manchester City hakkında sert sözler: Yalan! Nankörce...

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Benfica'da yaptığı çıkışla 2015 yılında 15 milyon euroya Valencia'ya; buradaki performansıyla 2018 yılında 40 milyon euroya Juventus'a; İtalyan devindeki oyunuyla 2019 yılında 65 milyon euroya Manchester City'ye transfer olan Joao Cancelo, 2023 yazında beklenmedik şekilde Manchester City'den ayrılmıştı.

GUARDIOLA İLE KAVGA İDDİASI...

2019'dan 2022 Dünya Kupası'na kadar vazgeçilmez olduğu City'de Dünya Kupası sonrası formasını kaybeden Cancelo'nun menajer Pep Guardiola ile tartıştığı yönünde haberler çıkmış, aynı sezonun ikinci yarısında Portekizli futbolcu apar topar Bayern Münih'e kiralık gönderilmişti.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

Bayern Münih'te geçirdiği 6 ayın ardından City'ye geri dönen Cancelo, yaz transfer döneminde Barcelona'ya kiralık gönderildi. İspanyol devi, iyi bir performans sergileyen 29 yaşındaki sağ bekin bonservisini almayı planlıyor.

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Joao Cancelo, ülkesinden A Bola'ya verdiği röportajda Manchester City ve Pep Guardiola hakkında çok sert ifadeler kullandı.

"PEP YALAN SÖYLÜYOR"

Geçmiş dönemde Guardiola, Cancelo'nun takım arkadaşları Rico Lewis ve Nathan Ake'den hoşnut olmadığı, bu iki oyuncunun ilk 11'de olmaması gerektiğini düşündüğünü iddia etmişti. Röportajda Guardiola'nın bu sözleri hatırlatılınca Cancelo şunları söyledi: Guardiola yalan söyledi! Onlara hiçbir zaman kötü bir arkadaş olmadım. Bunu Nathan'a ya da Rico'ya sorabilirsiniz. Onlara karşı üstünlük veya aşağılık kompleksim yoktu. Bu, hocanın kendi görüşü."

"BANA NANKÖRCE DAVRANDILAR"

Neden sessiz kaldığı sorulan Cancelo; "Sessiz kaldım çünkü bu doğru değil. Manchester City'nin bana biraz nankörce davrandığını düşünüyorum. Çünkü orada bulunduğum yıllarda çok önemli bir oyuncuydum. Kulübe ve taraftarlara olan bağlılığımda hiçbir zaman başarısız olmadım ve her zaman her şeyimi verdim. Soyulup saldırıya uğradım ve ertesi gün Emirates'te Arsenal'e karşı maça çıktım. Bunlar unutulmayacak şeyler. Eşimi ve kızımı evde yalnız bıraktım, dehşete düştüm." dedi.

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"ASLA YALAN SÖYLEMEM! GUARDIOLA ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞU İÇİN..."

Guardiola'nın kalabalıklara ve kitlelere çok daha hakim olduğunu, bu sebeple sözlerine güvenin yüksek olduğunu söyleyen Cancelo; "İnsanlar bazı konuları, Guardiola'nın medyada benden daha fazla güce sahip olmasından ötürü onun anlattığı şekilde hatırlıyor. Ben ise olayları kendime saklamayı tercih ediyorum. Kendi adıma doğruyu söylediğimi bilmek benim için yeterli. Bu şekilde yaptığım işten tatmin olmuş hissediyorum. Şeffaf bir insanım, asla yalan söylemem.." diye konuştu.