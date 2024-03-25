Galatasaray'dan Dries Mertens'e 'ilginç' teklif! 1 sezon daha kalırsa...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışın içinde olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun da çalışmalarına şimdiden başlayan sarı - kırmızılılarda Dires Mertens'in durumu da merak ediliyordu.

Futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Belçikalı yıldız için ise dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, 36 yaşındaki yıldız futbolcu ile bir kez daha görüşmeye hazırlanıyor. Sarı - kırmızılı kurmayların Mertens'ten bir yıl daha devam etmesini isteyeceği belirtildi.

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Takımdaki isimlere rol model olan Mertens'e gelecek sezon için kolaylık sağlanacağı aktarıldı. Tecrübeli futbolcuya bu sezon olduğu gibi yüklenilmeyeceği ve forma süresinin azaltılması konusunda garanti verileceği ifade edildi.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan Mertens, 8 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.