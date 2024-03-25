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Galatasaray'dan Dries Mertens'e 'ilginç' teklif! 1 sezon daha kalırsa...

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#GALATASARAY#Dries Mertens#TRANSFER
Galatasaraydan Dries Mertense ilginç teklif 1 sezon daha kalırsa...
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 08:46

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek milli araya liderlik koltuğunda giren Galatasaray'da sezon sonu için planlamalar da başladı. İki sezondur sarı - kırmızılı formayı terleten ve gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplayan Dries Mertens'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için de harekete geçildi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışın içinde olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun da çalışmalarına şimdiden başlayan sarı - kırmızılılarda Dires Mertens'in durumu da merak ediliyordu.

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Futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Belçikalı yıldız için ise dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Galatasaraydan Dries Mertense ilginç teklif 1 sezon daha kalırsa...

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, 36 yaşındaki yıldız futbolcu ile bir kez daha görüşmeye hazırlanıyor. Sarı - kırmızılı kurmayların Mertens'ten bir yıl daha devam etmesini isteyeceği belirtildi.

TEKLİFİN DETAYI...

Takımdaki isimlere rol model olan Mertens'e gelecek sezon için kolaylık sağlanacağı aktarıldı. Tecrübeli futbolcuya bu sezon olduğu gibi yüklenilmeyeceği ve forma süresinin azaltılması konusunda garanti verileceği ifade edildi.

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Galatasaraydan Dries Mertense ilginç teklif 1 sezon daha kalırsa...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan Mertens, 8 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Dries Mertens#TRANSFER

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