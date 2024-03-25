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Süper Lig'de en golcü defans Galatasaray'da!

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Süper Ligde en golcü defans Galatasarayda
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

Galatasaray'ın savunma oyuncuları ligde 10 kez fileleri sarstı. Sarı kırmızılı ekibin 68 golünden 49’unu forvetler atarken 10’unu savunma oyuncuları, 7’sini orta saha oyuncuları kaydetti. Aslan’ın savunması bu alanda lig lideri durumunda.

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G.Saray Süper Lig’in en az gol yiyen takımı yapan güçlü savunması aynı zamanda ligin en golcü defansı durumunda... Öyle ki sarı kırmızılı savunmacılar kendi orta saha oyuncularından bile daha fazla gol atmış durumda... Sarı kırmızılı ekibin 68 golünden 49’unu forvetler atarken 10’unu savunma oyuncuları, 7’sini orta saha oyuncuları kaydetti.

Takımın en golcü savunma oyuncusu olan Abdülkerim Bardakçı bu sezon 6 golünün 3’ünü ligde kaydetti. Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 2’şer, Kaan Ayhan, Derrick Köhn ve ara transferde giden Angelino 1’er gol kaydettiler.

ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR

Kasımpaşa galibiyeti sonrası 5 gün izin yapan Galatasaray bugün Antalya’da kampa girecek. Belek’teki kamp 28 Mart’a kadar sürecek.

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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