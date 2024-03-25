Beşiktaş'ta Santos'tan Buducnost’u farklı yenen takımına övgüler: Bu galibiyet umut verdi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette “Rakibimiz genç, koşan bir ekipti ancak onlardan hiç geri kalır yanımız yoktu. Bizim de gençlerimiz kusursuz oynadı.

GHEZZAL iYiLEŞTi

Tecrübeli isimler farklarını ortaya koydu. Beni en çok mutlu eden olay ise Aboubakar’ın form tutması. Attığı gol ve yer tutuşu ile eski günlerindeki gibi... Takıma çok büyük fayda sağlayacak. Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, çok atletik. Bu galibiyet bana Türkiye Kupası hedefi için umut verdi, güvenimizi artırdı” dedi. Portekizli teknik adam Ghezzal’ın sakatlığını tamamen atlattığını ve kendisine olan özgüvenini kazandığını sözlerine ekledi.