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Beşiktaş'ta Santos'tan Buducnost’u farklı yenen takımına övgüler: Bu galibiyet umut verdi

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Buducnost
Beşiktaşta Santostan Buducnost’u farklı yenen takımına övgüler: Bu galibiyet umut verdi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, önceki gün Karadağ ekibi Buducnost’u 5-1 mağlup ettikleri hazırlık maçında takımının gösterdiği performanstan memnun kaldığını görev verdiği tüm oyuncuların çok iyi oynadığını söyledi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette “Rakibimiz genç, koşan bir ekipti ancak onlardan hiç geri kalır yanımız yoktu. Bizim de gençlerimiz kusursuz oynadı.

GHEZZAL iYiLEŞTi

Tecrübeli isimler farklarını ortaya koydu. Beni en çok mutlu eden olay ise Aboubakar’ın form tutması. Attığı gol ve yer tutuşu ile eski günlerindeki gibi... Takıma çok büyük fayda sağlayacak. Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, çok atletik. Bu galibiyet bana Türkiye Kupası hedefi için umut verdi, güvenimizi artırdı” dedi. Portekizli teknik adam Ghezzal’ın sakatlığını tamamen atlattığını ve kendisine olan özgüvenini kazandığını sözlerine ekledi. 

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#Beşiktaş#Fernando Santos#Buducnost

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