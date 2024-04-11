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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

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#Hakem#Süper Lig#TFF
Süper Ligde 32. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 13:35

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

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İşte 32. haftanın hakemleri;

Yarın
Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

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13 Nisan Cumartesi
Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Nisan Pazar
Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın
Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

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15 Nisan Pazartesi
Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın

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#Hakem#Süper Lig#TFF

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