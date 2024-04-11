Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

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İşte 32. haftanın hakemleri;
Yarın
Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
13 Nisan Cumartesi
Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
14 Nisan Pazar
Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın
Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Nisan Pazartesi
Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın