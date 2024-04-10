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Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip var! Yeni teklif...

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#Transfer#Trabzonspor#Eren Elmalı
Trabzonsporun sol beki Eren Elmalıya Fransadan talip var Yeni teklif...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

Trabzonspor’un başarılı sol beki Eren Elmalı’ya, Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes’ın talip olduğu öne sürüldü.

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Daha önce iki kez Eren’i Trabzonspor’dan isteyen ancak ret yanıtı alan Fransa temsilcisinin bir kez daha bordo mavililerin kapısını bir kez daha çaldığı belirtildi. Yeşil sarılılar 23 yaşındaki milli futbolcu için 4 milyon Euro teklif ederken Trabzonspor’un 6 milyon Euro istediği belirtildi.

ÜÇ İYİ HABER

Fırtına’da Sivasspor maçı öncesi eksik oyuncuların dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kart cezası sona eren Enis Destan ile sakatlıklarını atlatan Onuachu ve Mehmet Can görev verilmesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

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#Transfer#Trabzonspor#Eren Elmalı

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