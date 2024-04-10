Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip var! Yeni teklif...

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Daha önce iki kez Eren’i Trabzonspor’dan isteyen ancak ret yanıtı alan Fransa temsilcisinin bir kez daha bordo mavililerin kapısını bir kez daha çaldığı belirtildi. Yeşil sarılılar 23 yaşındaki milli futbolcu için 4 milyon Euro teklif ederken Trabzonspor’un 6 milyon Euro istediği belirtildi.

ÜÇ İYİ HABER

Fırtına’da Sivasspor maçı öncesi eksik oyuncuların dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kart cezası sona eren Enis Destan ile sakatlıklarını atlatan Onuachu ve Mehmet Can görev verilmesi halinde bu maçta forma giyebilecek.