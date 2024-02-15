Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

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Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. 16 Şubat Cuma, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Süper Lig’de 26. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

16 Şubat Cuma:

Kasımpaşa - Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen

Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar:

Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük

Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır

Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu