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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

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#Süper Lig#Hakemler#TFF
Süper Ligde 26. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 12:16

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı 16 Şubat Cuma günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakemlerini resmi internet sitesinden açıkladı.

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Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. 16 Şubat Cuma, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Süper Lig’de 26. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

16 Şubat Cuma:

Kasımpaşa - Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen
Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

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18 Şubat Pazar:

Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük
Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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#Süper Lig#Hakemler#TFF

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