Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı!

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Trendyol Süper Lig’de 26. hafta heyecanı başlıyor. 16 Şubat Cuma, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Süper Lig’de 26. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
16 Şubat Cuma:
Kasımpaşa - Karagümrük: Kadir Sağlam
17 Şubat Cumartesi:
Antalyaspor - İstanbulspor: Mehmet Türkmen
Hatayspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
18 Şubat Pazar:
Alanyaspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük
Pendikspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Ankaragücü - Galatasaray: Ali Şansalan
19 Şubat Pazartesi:
Başakşehir - Kayserispor: Oğuzhan Çakır
Beşiktaş - Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu