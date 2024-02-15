UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin şokunu Bayern Münih yaşadı! PSG, Real Sociedad karşısında sürprize izin vermedi...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turunda oynanan maçlarla birlikte devam etti. Bir tarafta Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile bu sezonun sürpriz takımlarından Real Sociedad karşı karşıya geldi. Bir diğer tarafta ise İtalya Ligi Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'i konuk etti.

PSG RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI KAPTI

Paris Saint-Germain, Real Sociedad'ı Fransa'da konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kylian Mbappe ve 70. dakikada Barcola kaydetti.

Bu skorun ardından PSG, rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koydu. Real Sociedad, İspanya'da oynanacak olan rövanşta sürprizi kovalayacak.

Haberin Devamı

GECENİN ŞOKU İTALYA'DA YAŞANDI

İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio ile Bundesliga devi Bayern Münih, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Teknik direktörlüğünü Maurizio Sarri'nin yaptığı Lazio, kendi evinde oynadığı maçta rakibini Ciro Immobile'nin 69. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

Bayern Münih'ye Dayot Upamecano, 67. dakikada diret kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TUCHEL İÇİN YOLUN SONU MU?

Lazio'ya 1-0 mağlup olarak çeyrek final şansını zora sokan ve Almanya'da oynanacak olan rövanşta mutlaka kazanması gereken Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel hedef tahtasında...

Ligde oynanan maçta zirve yarışındaki en önemli rakibi Leverkusen'e 3-0 yenilen Bayern, Şampiyonlar Ligi hayaline de son 16 turunda veda edebilir.

Bu durum sonrası taraftarlar, kötü oyun ve alınan sonuçlardan dolayı Thomas Tuchel'in takımdan ayrılması gerektiğine dair yorumlarda bulundu.