×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin şokunu Bayern Münih yaşadı! PSG, Real Sociedad karşısında sürprize izin vermedi...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Lazio
UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin şokunu Bayern Münih yaşadı PSG, Real Sociedad karşısında sürprize izin vermedi...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 08:19

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turuyla birlikte devam etti. İki gün önce başlayan tur ateşi, dün akşam oynanan maçlarla devam etti. Paris Saint-Germain ile Real Sociedad kozlarını paylaşırken, gecenin sürprizi Lazio - Bayern Münih maçında yaşandı. İşte Devler Ligi arenasında yaşananlar ve tüm detaylar...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turunda oynanan maçlarla birlikte devam etti. Bir tarafta Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile bu sezonun sürpriz takımlarından Real Sociedad karşı karşıya geldi. Bir diğer tarafta ise İtalya Ligi Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'i konuk etti.

PSG RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJI KAPTI

Paris Saint-Germain, Real Sociedad'ı Fransa'da konuk etti. Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin şokunu Bayern Münih yaşadı PSG, Real Sociedad karşısında sürprize izin vermedi...

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kylian Mbappe ve 70. dakikada Barcola kaydetti.

Bu skorun ardından PSG, rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koydu. Real Sociedad, İspanya'da oynanacak olan rövanşta sürprizi kovalayacak.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGençlik ve Spor Bakanlığından Beşiktaşa 776 bin TLlik davaGençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a 776 bin TL'lik davaHaberi Görüntüle

GECENİN ŞOKU İTALYA'DA YAŞANDI

İtalya Ligi Serie A ekibi Lazio ile Bundesliga devi Bayern Münih, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Teknik direktörlüğünü Maurizio Sarri'nin yaptığı Lazio, kendi evinde oynadığı maçta rakibini Ciro Immobile'nin 69. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin şokunu Bayern Münih yaşadı PSG, Real Sociedad karşısında sürprize izin vermedi...

Bayern Münih'ye Dayot Upamecano, 67. dakikada diret kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TUCHEL İÇİN YOLUN SONU MU?

Lazio'ya 1-0 mağlup olarak çeyrek final şansını zora sokan ve Almanya'da oynanacak olan rövanşta mutlaka kazanması gereken Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel hedef tahtasında...

UEFA Şampiyonlar Liginde gecenin şokunu Bayern Münih yaşadı PSG, Real Sociedad karşısında sürprize izin vermedi...

Ligde oynanan maçta zirve yarışındaki en önemli rakibi Leverkusen'e 3-0 yenilen Bayern, Şampiyonlar Ligi hayaline de son 16 turunda veda edebilir.

Bu durum sonrası taraftarlar, kötü oyun ve alınan sonuçlardan dolayı Thomas Tuchel'in takımdan ayrılması gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Lazio

BAKMADAN GEÇME!