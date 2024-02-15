×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a 776 bin TL'lik dava

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanlığından Beşiktaşa 776 bin TLlik dava
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:00

Bakanlık, Beşiktaş’ın stadında 2022-23’te oynatılan maçlarda bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının kendisine ödenmesi için siyah beyazlılara 776 bin 294 lira 69 kuruşluk alacak davası açtı.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beşiktaş’ın stadında 2022-23 futbol sezonunda oynatılan maçlarda bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının kendisine ödenmesi için siyah beyazlılara 776 bin 294 lira 69 kuruşluk alacak davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: ·

“Her ne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın kullanım hakları Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne verilmişse de şu anda stat kullanımı ve gelirleri Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin elindedir. Bu hususta bakanlıktan hiçbir kabul alınmamıştır. Bu durum davalı dernek ile bakanlık arasında imzalanan sözleşmeye uygun değildir. Sözleşmeye göre kulüp, stadyum kullanım hakkını 3. kişilere devredemez.”

Dava dilekçesinde ayrıca bazı maçlarda loca gelirinin sıfır olarak görüldüğü belirtilerek, iki kurumun kayıtlarının incelenerek hasılatın tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTFFden yayın ihalesi açıklamasıTFF'den yayın ihalesi açıklamasıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!