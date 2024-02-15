Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Beşiktaş'a 776 bin TL'lik dava

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beşiktaş’ın stadında 2022-23 futbol sezonunda oynatılan maçlarda bilet ve loca gelirlerinden yüzde 7 pay alacağının kendisine ödenmesi için siyah beyazlılara 776 bin 294 lira 69 kuruşluk alacak davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: ·

“Her ne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın kullanım hakları Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne verilmişse de şu anda stat kullanımı ve gelirleri Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin elindedir. Bu hususta bakanlıktan hiçbir kabul alınmamıştır. Bu durum davalı dernek ile bakanlık arasında imzalanan sözleşmeye uygun değildir. Sözleşmeye göre kulüp, stadyum kullanım hakkını 3. kişilere devredemez.”

Dava dilekçesinde ayrıca bazı maçlarda loca gelirinin sıfır olarak görüldüğü belirtilerek, iki kurumun kayıtlarının incelenerek hasılatın tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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