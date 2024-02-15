Adnan Polat, Galatasaray Başkanlığı'na aday olacak mı? Resmen açıkladı: 'Bir dönem daha...'

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında liderliği Fenerbahçe'den alan Galatasaray'da mayıs ayında gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul merak konusu. Aday olması beklenmeyen başkan Dursun Özbek'in yanı sıra hangi isimlerin aday olacağı da merak ediliyordu.

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, mayıs ayındaki seçimde başkan adayı olup olmayacağını açıkladı.

Hürriyet'ten Sefer Levent'e konuşan Polat, "Dursun Özbek, 2024’te emaneti teslim edeceğini belirterek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Sizin Galatasaray’a başkan adayı olmak gibi bir niyetiniz var mı?" sorusuna şu cevabı verdi;

"Ben Galatasaray’da görevimi yaptım. Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum. Bence Dursun başkan bir dönem daha görevini sürdürmeli. Yarım kalan işleri tamamlamalı."

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Galatasaray'da 2008-2011 yılları arasında başkanlık yapan Polat, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.