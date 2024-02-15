Merih Demiral'in son hali şaşkına çevirdi! 'Ronaldo'ya dönüştü'

Haberin Devamı

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından kaslı fotoğrafını paylaştı.



A Milli futbolcumuz Merih Demiral'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf futbolseverlerden büyük beğeni aldı.

RONALDO BENZETMELERİ



Al Ahli'de forma giyen fakat sakatlığı bulunan başarılı savunmacı, henüz sakatlığını tam olarak atlatamasa da salon çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcunun kaslı fotoğrafı sonrası Ronaldo benzetmeleri yapıldı.

YENİDEN İTALYA İDDİALARI

Merih Demiral sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Haberin Devamı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A devi Milan, milli stoperimizi ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Savunmacılarının sakatlanmasıyla alternatif isimleri araştıran İtalyan ekibi, rotayı daha önce ligde Juventus ve Atalanta forması giyen Merih Demiral'e çevirdi ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERİYOR

Al Ahli ile sözleşmesi 2026 yılına dek sürecek olan Merih Demiral, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te milli takımımızın savunma rotasyonunda yer alacak.