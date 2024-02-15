Galatasaray'ın eski kaptanı Tomas Ujfalusi'den Sparta Prag maçı öncesi çarpıcı sözler: 'Eskisi gibi değil, genç ve agresif oyuncular var!'

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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kaptanı Tomas Ujfalusi, sarı - kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Sparta Prag maçıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da kendisinin oynadığı dönemle şimdiki dönemi kıyaslayan Ujfalusi, Sparta Prag hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BENİM DÖNEMİME GÖRE FARKLI"

Galatasaray'ın kendi dönemine oranla genç ve agresif bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Çekyalı eski futbolcu, "Galatasaray kesinlikle eskisi gibi değil. Benim dönemimde 30'lu yaşların üzerinde çok sayıda yaşlı oyuncu vardı, kariyerinizi bitirmek için gittiğiniz bir takımdı. Muslera'nın yanında bence şu anın en yaşlı oyuncusu 36 yaşındaki Dries Mertens. Onun dışında nispeten genç ve agresif oyuncular var. Icardi bile henüz veteran değil, geçen yıl sadece 30 yaşındaydı, Zaha ise 31 yaşında. Savunmayı Nelsson yönetiyor, kendisi 25 yaşında." dedi.

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"GALATASARAY OFANSİF OYNAMAK İSTEYECEKTİR"

Karşılaşma için değerlendirme yapan Ujfalusi, "Galatasaray kendi sahasında kesinlikle çok fazla ofansif oynamak isteyecektir. Bu zaten Manchester United'a karşı oynadıkları maçta da görüldü. Çok açık oynandı, çok şut atıldı ama savunmayı da unuttular, Manchester gol attı. Sonunda Galatasaray skoru 3-3'te eşitlemeyi başardı. Seyircileri de düşünürsek Sparta'ya atak yapmak ve önde başlamak isteyeceklerini tahmin ediyorum. Sparta Prag'a da fırsat gelecektir, bunları iyi çözerlerse Galatasaray'ın hücum tavrını kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK EKİP MAÇI KÜÇÜMSEMEZ"

Galatasaray'ın Sparta Prag'a saygı duyacağını söyleyen efsane isim, "Teknik ekip bu maçı kesinlikle küçümsemeyecektir. Sparta'yı yüzde 100 okuduklarını düşünüyorum. Çok iyi oynadıklarını biliyorlar, tarzlarını da biliyorlar. Düşünülenin aksi olarak tam tersine saygı duyacaklarını düşünüyorum. Daha pahalı bir kadro ve çok sayıda kaliteli oyuncuya sahipler. Avrupa Kupaları her zaman ilgi çekicidir. Biletler tamamen tükenmese bile gelen insanlar inanılmaz bir atmosfer yaratıyor. Maç boyunca tezahürat yapıyorlar, kesinlikle güzel olacak ev sahibi takım ve seyirciler için." şeklinde konuştu.