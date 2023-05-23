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Süper Lig’de 2. yarının lideri Şenol Güneşli Beşiktaş

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Süper Lig’de 2. yarının lideri Şenol Güneşli Beşiktaş
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Siyah beyazlılar tecrübeli teknik adam yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayıp 2022-23 sezonunun 2. bölümünde en çok puan toplayan takım olmayı başardı. Siyah beyazlı takım, ligin ikinci yarısında çıktığı 16 karşılaşmada sadece 1 kez kaybederken 2 beraberlik, 13 galibiyet aldığı bu seride 41 puan toplamayı başardı. Beşiktaş, bu performansıyla 15’er maç oynayan iki ezeli rakibi Galatasaray (37) ve Fenerbahçe’yi (36) geride bırakmayı başardı.

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Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmasa da Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gösterdiği performansla sezonun ikinci yarısına damgasını vurdu. Siyah beyazlılar, ligin 2. yarısında çıktığı 16 maçta sadece 1 kez kaybederken 2 beraberlik aldığı bu seride 41 puan toplamayı başardı. Kartal bu performansıyla 15’er maç oynayan iki ezeli rakibi Galatasaray (37) ve Fenerbahçe’yi (36) geride bırakmayı başardı.

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LiGDE PUAN ORTALAMASI 2.33

Toplamda 74 puanı olan Kartal bunların 41’ini yani yüzde 55’ini sezonun ikinci bölümünde topladı. Güneş, Beşiktaş ile 21 lig maçında 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken 2.33 puan ortalaması yakaladı. 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan selefi Valerien İsmael’in maç başı puan ortalaması ise 1.80’di.

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SÜPER LiG 2. YARI PUAN DURUMU

Beşiktaş 16 13 2 1 41
G.Saray 15 12 1 2 37
F.Bahçe 15 11 3 1 36
Adana DS 15 9 3 3 30
Kayseri 15 7 2 6 23

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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