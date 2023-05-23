Süper Lig’de 2. yarının lideri Şenol Güneşli Beşiktaş

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Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmasa da Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gösterdiği performansla sezonun ikinci yarısına damgasını vurdu. Siyah beyazlılar, ligin 2. yarısında çıktığı 16 maçta sadece 1 kez kaybederken 2 beraberlik aldığı bu seride 41 puan toplamayı başardı. Kartal bu performansıyla 15’er maç oynayan iki ezeli rakibi Galatasaray (37) ve Fenerbahçe’yi (36) geride bırakmayı başardı.

LiGDE PUAN ORTALAMASI 2.33

Toplamda 74 puanı olan Kartal bunların 41’ini yani yüzde 55’ini sezonun ikinci bölümünde topladı. Güneş, Beşiktaş ile 21 lig maçında 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken 2.33 puan ortalaması yakaladı. 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan selefi Valerien İsmael’in maç başı puan ortalaması ise 1.80’di.

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SÜPER LiG 2. YARI PUAN DURUMU

Beşiktaş 16 13 2 1 41

G.Saray 15 12 1 2 37

F.Bahçe 15 11 3 1 36

Adana DS 15 9 3 3 30

Kayseri 15 7 2 6 23