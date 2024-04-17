Süper Lig'de 100 puanla şampiyon olamayabilir! Galatasaray ile Fenerbahçe'nin puan ortalamaları ve kalan maçları...

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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. Galatasaray 87 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 85 puanla takibini devam ettiriyor.

İki takım 32. hafta maçlarında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte sarı - kırmızılılar üst üste 13. galibiyetini alırken sarı - lacivertliler ise üst üste 7. defa hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Oynanan karşılaşmalar sonrası iki takımın kalan maçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

BU SEZON GALATASARAY

Galatasaray, bu sezon 32. haftasını geride bıraktığımız Trendyol Süper Lig'de 28 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 87 puanla lider konumda yer alıyor.

En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin iki puan önünde olan Okan Buruk'un öğrencileri şuana kadar 73 gol atarken kalesinde sadece 20 gol gördü. Kalesini 17 maçta gole kapattı. Evinde oynadığı 16 lig maçının tamamını kazanan sarı - kırmızıların hiç bir maçta puan kaybetmemesi dikkat çekiyor. Bu maçlarda toplam 41 gol bulurken kalesinde gördüğü 12 gole engel olamadı.

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Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken Galatasaray'ın kalan 6 maçlık fikstürü

33. hafta: Galatasaray - Pendikspor

34. hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

35. hafta: Galatasaray - Sivasspor

36. hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Konyaspor - Galatasaray

FENERBAHÇE 2 PUAN GERİDEN TAKİPTE

Fenerbahçe, bu sezon 32. haftasını geride bıraktığımız Trendyol Süper Lig'de aldığı 27 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 85 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu maçlarda 85 gol bulurken, kalesinde ise gördüğü 28 golü engelleyemedi. Oynadığı 16 deplasman karşılaşmasında sadece 1 beraberlik yaşadı. Kalesini deplasmanda 10 kez gole kapatan sarı - lacivertliler söz konusu olan maçlarda 37 gol atıp 9 gol yedi.

Fenerbahçe'nin kalan maçları

33. hafta: Sivasspor - Fenerbahçe

34. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

35. hafta: Konyaspor - Fenerbahçe

36. hafta: Fenerbahçe - Kayserispor

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor

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100 PUANI GEÇEBİLİRLER

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon Trendyol Süper Lig'de rekorlar üstüne rekorlar kırmaya devam ediyor. İki takım da şu ana kadar topladığı puanlarla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar topladığı seksen yedi puanla, 2,71 puan ortalaması elde ederek lider konumda yer alırken, sarı-lacivertliler seksen beş puan toplayarak 2,65 puan ortalamasıyla takipçiliğini sürdürüyor. Ligin bitimine 6 hafta kala, her iki takımın da 100 puana ulaşması yüksek ihtimal olarak görülüyor ve birinin bu barajı aşmasına karşın şampiyonluğa ulaşamayacak olması dikkat çekiyor.