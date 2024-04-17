Beşiktaş'ta Santos'un ayrılığı sonrası Burak Yılmaz sözleri: Oyuncu sorununu dile getirdi, linç edildi | Yabancı VAR’da ‘kritik maç’ın kriteri ne?

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın karşılaşmalarını ve olaylarını masaya yatırdı.

1- Süper Lig’de bu hafta ilk kez Portekizli ve İspanyol VAR’lar görev aldı. Nasıl buldunuz bu kararı ve 3 yabancı VAR’ın performanslarını?

FIRAT AYDINUS: F.BAHÇE KAYBETSE YORUMLAR NE OLURDU?

İki Portekizli, bir İspanyol VAR hakeminin görev aldığı bu hafta Karagümrük-F.Bahçe maçında Andre Narciso iki açık ve net kararda etkin rol oynadı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ligin kalan 7 haftasında alınan bu kararın artı ve eksilerini görebilmek için biraz daha bekleyip görmeliyiz. Zaman bize cevap verecek. Ama bu hafta itibari ile iki hususa dikkat çekmek gerek: 1- Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kritik maçların kriterleri ne? 2- Eğer maç 1-0 bitseydi, Karagümrük golünden önce İsmail Yüksek’e yapılan faulde atak başlangıç fazı değerlendirmesi ve VAR hakemi ile ilgili yorumlar nasıl olurdu?

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GÜNTEKiN ONAY: iLK HAFTA BAŞARILIYDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun VAR hakemleri ile sahada maç yöneten hakemleri ayırması ciddi bir hataydı ve büyük sıkıntıları da beraberinde getirmişti. VAR’daki hakemler hiçbir şekilde bir tutarlılık ve standart yakalayamadı. TFF ve MHK sahada düdük çalma yeterliliğine bile sahip olmayan hakemlere VAR’da görev verdi. Bu yüzden kritik maçlarda VAR hakemlerinin yabancı olmasını destekliyorum. İlk haftaki uygulama da başarılıydı. Şunu unutmayalım ki başta İngiltere ve Almanya olmak üzere VAR’da ciddi hatalar yaşanabiliyor.

UĞUR MELEKE: MAALESEF DAĞ FARE DOĞURDU YiNE

BENCE futbolcunun, teknik adamın, hakemin yerlisi-yabancısı yok, iyisi-kötüsü var. Bu açıklama ilk yapıldığında merakım getirilecek hakemlerin standardı idi. Eğer elit sınıf hakem getireceksek faydası olur kanaatindeydim. Ancak maalesef üst düzey hakemler gelmedi, VAR olarak görev yapan iki Portekizli de bu sezon Avrupa’da yeşil sahaya çıkmamışlar. VAR olarak da birer-ikişer ön eleme müsabakası görevleri var. Bu TFF’nin zaten bu tarz şekilci kararlarına alışığız da maalesef dağ fare doğurdu yine. Bir de üzerine tabii TFF’nin açıklamasındaki “Kritik maçlarda yabancı VAR görevlendirilecek” detayı var ki evlere şenlik! E herkes “A.Gücü-Antep kritik de, Pendik-Başakşehir değil mi, Hatay-İstanbul değil mi” dedi haklı olarak. Bir resmi açıklamanın kelimelendirmesini dahi doğru yapabilecek seviyede değil anladığımız kadarıyla bu TFF.

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MEHMET ARSLAN: TÜRK VAR’LA FARKI YOK

Sonuca doğrudan etki eden ve çok tartışılacak pozisyonların (Alanya-G.Saray maçında Abdülkerim’in, Efecan’a müdahalesi dışında) yaşanmadığı bir haftaydı. Ki bence o pozisyon değerlendirmeye açıktı. VAR niçin çağırmadı anlamadım. Bu pozisyonun dışında tartışılaşacak bir karar görmedim. Türk hakemleriyle yabancı VAR hakemleri arasında da bir fark göremedim açıkçası. Ama ilerleyen haftalarda neler yaşanır onu bilemiyorum.

2- Beşiktaş 13 hafta sonra Santos’la da yolları ayırdı. Ayrılık ve Aybaba-Topraktepe açıklamasını nasıl okuyorsunuz?

MEHMET ARSLAN: BURAK OYUNCU SORUNUNU DiLE GETiRDi, LiNÇ EDiLDi

Beşiktaş’ın teknik direktöre değil her şeyden önce kaliteli oyunculara ihtiyacı vardı. Oyuncu sorununu Burak Yılmaz dile getirdiğinde linç edildi. Sorun hep teknik adamda görüldü. Madem hoca değişecekti öyle bir isim gelmeliydi ki camiaya, taraftara yeni bir enerji aşılansın. Bugünkü şartlarda o isim Sergen Yalçın’dan başkası değildi. Santos geldiğinde kaç Beşiktaşlı heyecanlandı ki. Sıfır. Yanlış teşhis, yanlış tedavi kurbanıdır Beşiktaş.

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UĞUR MELEKE: SANTOS’LA OLAN EVLiLiLiK 13 MAÇ GECiKMELi SONLANDI

Santos görevlendirmesi maalesef birinci günden hatalıydı. Santos’un Yunanistan’la 49 maçın 29’unu 0-0,1-0 ve 1-1 sonuçlandırdığını yazmıştım. Beşiktaş’la da (Topraktepe etkisindeki Karagümrük maçı hariç) 12 maçın 9’unu 0-0, 1-0, 1-1 ve 2-0 tamamladı. Beşiktaş’ı da Yunanistan gibi pragmatik futbolla idare etmeye kalktı. Oysa Yunanistan’ın hedef evreniyle Beşiktaş’ınki farklı. Santos’un dünyasıyla Beşiktaş’ınki bambaşka. İlk günden yürümeyeceği bariz bir evlilikti. 13 maç gecikmeli sonlandı.

GÜNTEKiN ONAY: BEŞiKTAŞ YÖNETiMi SANTOS KONUSUNDA DOĞRU KARAR VERDi

Santos’un tecrübesi ve disiplini Beşiktaş yönetimini başarılı olacağını inandırdı. Ancak şunu unuttular ki; Santos 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmıyordu ve çağın gerisinde defansif futbol oynatıyordu. Ve Beşiktaş yönetimi doğru bir karar verdi. Serdar Topraktepe, Beşiktaş’ın vizyonunu ve misyonunu bilen bir teknik adam. Sezon sonuna kadar görev alması kendisinin hakkıydı.

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FIRAT AYDINUS: SANTOS DEVAM ETSE TARAFTAR GEMiLERi DEĞiL LiMANI YAKARDI

Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz ve Serdar Topraktepe... Beşiktaş gibi bir kulübe Santos gibi inatla şu topu oynatsalar 13 değil 3 hafta dahi tutulmazlardı. Santos bu anlayışı ile devam etse sabrı tükendiğinde Beşiktaş taraftarı Peyami Safa’nın dediği gibi ‘gemileri değil limanı yakardı’ gelecek sezon.

3- Fenerbahçe ilk yarı zorlandığı maçta Karagümrük’ü 2. devre geçti. Kamuoyu Krunic’i eleştirdi, İsmail Kartal savundu. Sizin fikriniz ne bu konuda?

UĞUR MELEKE: SZYMANSKi VE FRED’iN YERiNi DOLDURMASI GÜÇ

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Krunic’in kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum ama F.Bahçe orta sahasına daha renkli, daha yaratıcı, daha fazla düşünen, üreten, sonuçlandıran oyuncu gerekiyordu. Krunic, İsmail’in muadili olabilir ama Fred’in veya Szymanski’nin yerini doldurmasını beklemek güç. Orta saha üretemeyince de Dzeko derine gelip oyun kurucu gibi oynuyor son zamanlarda. Batshuayi de 46’da santrfor rolünü alınca Dzeko’nun o oyunu anlam kazandı.

MEHMET ARSLAN: ASIL PROBLEM RAKiBi G.SARAY KADAR TEMPOLU OLAMAMASI

Krunic değil ama Zajc’ı kadroda görünce şaşırdım. Neredeyse 5 sezondur hiç gelişme kaydedemeyen Zajc’tan verim almaya çalışıyorsa İsmail hoca ciddi hata yapıyor. Hocanın Krunic’i savunması ve forma vermesi doğal. Uyum sağlamaya çalışıyor ve şansı hak ediyor. Asıl problem F.Bahçe’nin G.Saray kadar tempolu oyunu yakalayamaması. Bireysel değil takım halinde temposunun düşmesi.

GÜNTEKiN ONAY: KRUNiC KÖTÜ FUTBOLCU DEĞiL AMA PERFORMANSI YETERSiZ

Krunic kötü futbolcu değil. Ama F.Bahçe’deki performansı yetersiz. Yüksek efor gerektiren o pozisyonda verimli olamıyor. F.Bahçe’de Dzeko, Fred ve Ferdi kesinlikle vazgeçilmez. Tadic ve İrfan Can de biraz kıpırdayınca F.Bahçe’nin kazanması için yeterli oluyor. Livakovic de ilk kez kurtarışlarıyla bir maç damgasını vurdu.

FIRAT AYDINUS: iSMAiL KARTAL SAVUNSA DA 2. YARININ BAŞINDA ÇIKARDI

Her ne kadar sezon başındaki seviyesi ile aynı olmasa da F.Bahçe taraftarı Szymanski’nin yokluğunu hissetti. Bunda da en büyük faktör Krunic’in performansıydı. İsmail Kartal bir teknik adam olarak futbolcusunu savunsa da 2. yarının başındaki Krunic-Batshuayi değişikliği bu konuda net cevabı veriyor zaten. Ayrıca elzem bir durum olmadıkça Becao defanstaki ikili için ilk yazılacak isim.

4- Lider G.Saray da ilk yarısında sıkıntı yaşadığı Alanya’da Buruk’un oyuncu değişiklikleri sonrası kazandı. Nasıl buldunuz G.Saray’ın oyununu?

GÜNTEKiN ONAY: KESKiN ViRAJDA GALiBiYET OKAN BURUK’A YAZAR

Okan Buruk ilk 45 dakikadaki durgunluğu hemen tespit edip çözüm için değişiklikler yaptı. Kerem’in yerine sola geçen Barış Alper 2 gol atarken, 2. yarı sağ önde görev alan Ziyech süper bir golle maça damga vurdu, topun G.Saray’da kalmasını da sağladı. 2. yarı giren Kaan da son golün asistini yaptı. Buruk satranç ustası gibi taşlarla oynadı ve zor bir maçı farklı kazanmayı bildi. Keskin virajda alınan bu galibiyet kesinlikle Okan hocaya yazar.

UĞUR MELEKE: YiNE OKAN BURUK’UN iMZASINI ATTIĞI BiR HAFTA OLDU

Trabzon, Samsun, Ankaragücü ile G,Saray için belki de sezonun kırılma maçlarından biri. Çünkü Alanya 4 büyüğün üçüne puan kaybettirmişti, G.Saray için de zor bir deplasman olması mümkündü. İlk yarıda Alanya daha etkiliydi ama devre arası yine bir Okan Buruk sihri izledik. İki kanadını da tamamen değiştirdi, sağda Kaan-Ziyech, solda Köhn-Barış’la bambaşka bir G.Saray vardı 2. yarı sahada. Okan Buruk’un imza attığı bir hafta yine bence.

FIRAT AYDINUS: OKAN BURUK HAMLELERiNiN NETiCESiNi KEYiFLE iZLEMiŞTiR

Okan Buruk hamlelerinin neticesini kulübeden keyifle izlemiş olsa gerek. Özellikle Barış Alper’in imzasını attığı 2. devrede G.Saray, Fatih Tekke ile çıkış yakalayan Alanya’yı farklı yendi. 4. golden sonra G.Saray’ın 4-5 oyuncu ile 3. bölgedeki baskısı da dikkatten kaçmadı.

MEHMET ARSLAN: 2. YARIDA SANKi SiHiRLi BiR EL DOKUNDU GALATASARAY’A

2. yarı sanki sihirli bir el dokundu takıma. Okan Buruk’a bravo. Her hamleden karşılık aldı. Üstelik ‘Ülkesinden dönmez’ ve küskün denilen Ziyech’ten maksimum verimle başardı bunu. Bazen oyun ve takım sıkıştığında, kenardan hamle beklersiniz. Teknik adam takım üzerinde saygısını bu hamlelerle kazanır. Okan Buruk bu hamleleriyle mükemmel bir teknik adamlık sergiliyor. Alanya maçı onun zaferidir.