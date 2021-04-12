Süper Lig tarihinde böylesi yok! Sergen Yalçın Beşiktaş'ta tarih yazıyor...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cyle Larin, 26. dakikada Oğuzhan Özyakup, 66. dakikada Rachid Ghezzal ve 86. dakikada Gökhan Töre kaydetti. Ev sahibi takımın sayıları ise 16. dakikada Léo Schwechlen ve 39. dakikada Emrah Başsan'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 70'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7 yaparak liderliğini perçinledi. BB Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada kalarak düşme hattında rahat bir nefes alamadı.

SERGEN YALÇIN TARİHİN EN İYİSİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, %68'lik galibiyet yüzdesi ile Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik adam olmayı başardı.

24 YIL SONRA DAMGA VURUYORLAR

Beşiktaş'ta bu sezon 15'er gol kaydeden Cyle Larin ve Vincent Aboubakar ikilisi, 1996-97 sezonundan sonra siyah beyazlı formayla bir Süper Lig sezonunda 15 gol barajını aşan ilk ikili olmayı başardı. 1996-97 sezonunda Oktay Derelioğlu 22, Ertuğrul Sağlam ise 19 gol kaydetmişti.

GHEZZAL DÜMENE GEÇTİ

Lider Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 1 gol atıp 1 de gol pası vererek asist sayısını 14'e çıkardı ve siyah beyazlılarda son 10 yılda en çok asist yapan oyuncu oldu. Bundan önceki unvan 2016-17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'ya aitti.

Rachid Ghezzal'ın bu sezon Süper Lig'de attığı üç gol de ceza sahası dışından gelirken Beşiktaş formasıyla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim 2016/17'de Talisca'ydı.

Siyah beyazlı formayla 23 lig ve 3 kupa maçına çıkan Cezayirli oyuncu, 14 asistle ligin zirvesinde yer alıyor.

100. GOL GÖKHAN TÖRE'DEN

BB Erzurumspor maçının son bölümlerinde mücadelenin skorunu belirleyen Gökhan Töre, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetimindeki 100. Süper Lig golünü kaydetmiş oldu.

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