Fenerbahçe'nin var olma maçı! Sarı lacivertliler için ‘devam ya da tamam’ karşılaşması

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe bugün lig yarışında Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı lik maçta Denizlispor’u devirerek iç saha kâbusunu bitiren sarı lacivertliler, şok Yeni Malatyaspor beraberliği ile yarışta yara almıştı. Fenerbahçe’nin ligdeki iddiasını sürdürebilmesi için bugün evinde 3 puan alması şart. Beşiktaş’ın dünkü maçını kazanması sonrası Kanarya’nın berabere kalma lüksü bile kalmadı.

Cezalı oyuncusu yok 4 futbolcusu sakat

Olası bir beraberlik halinde F.Bahçe’nin, 1 maçı eksik rakibi ile arasındaki puan farkı 6 olacak. Beşiktaş sonraki süreçte kayıplar yaşayıp F.Bahçe ile puanlar eşitlense bile ikili averajda avantaj siyah beyazlılarda. Bu nedenle Emre Belözoğlu ve ekibinin Gaziantep’i mutlaka yenmesi gerekiyor. Bu karşılaşma öncesinde cezalı oyuncusu bulunmayan sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Perotti, Nazım, Sadık ve Mesut kadroda yer alamayacak.

Kadıköy’de puan ortalaması 1.63

Sahasında bugün Gaziantep’i ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin bu sezon iç sahada sergilediği performans endişe veriyor. Sarı lacivertliler geride kalan süreçte Kadıköy’de 16 maça çıkarken bunların 8’in kazandı, 6’sını kaybetti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İç sahada toplam 22 puan yitiren Kanarya’nın evindeki puan ortalaması ise 1.63 oldu. Kanarya evinde 24 gol atarken, 19 kez ise topu ağlarında gördü.

Sarı lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş bugün Gaziantep mücadelesinde oynayıp sarı kart görürlerse Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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