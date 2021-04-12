Güntekin Onay'dan şampiyonluk iddiası! Erzurum dönüşü olay oldu...

Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cyle Larin, 26. dakikada Oğuzhan Özyakup, 66. dakikada Rachid Ghezzal ve 86. dakikada Gökhan Töre kaydetti. Ev sahibi takımın sayıları ise 16. dakikada Léo Schwechlen ve 39. dakikada Emrah Başsan'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 70'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7 yaparak liderliğini perçinledi. BB Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada kalarak düşme hattında rahat bir nefes alamadı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş'ın deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız döndüğü geceyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN BİR FARKI VAR

Beşiktaşlı futbolcular işler kötü gittiğinde bile sakinliklerini korumayı başarıyor. Zaman zaman şöyle eleştiriler geliyordu okuyuculardan/izleyicilerden: Beşiktaş, Fenerbahçe’den ya da Galatasaray’dan 3 puan-5 puan önde. Oysa siz Beşiktaş’ı rakiplerinin çok çok önündeymiş gibi tarif ediyorsunuz. Burada bir tür algı yanılsaması yok mu?

Dün gerçekten de Erzurum’da bu tezi sorgulatan, acı çekerek kazanan bir Beşiktaş vardı. Özellikle ikinci devrenin ilk yarısında harika bir Erzurumspor izledik. 45’le 65 arasında Beşiktaş’ın tek bir şutu yokken, Erzurumspor’un 4 etkili denemesi vardı o süreçte. Ghezzal’in 66’daki golü, Beşiktaş’ın ikinci devredeki ilk şutuydu sadece. Ancak Beşiktaş’ın bu sezon Fenerbahçe-Galatasaray’dan en önemli farkı bence şu:

ÖZGÜVENLERi YÜKSEK

Maç içinde zaman zaman işleri kötü giderken bile futbolcular sakin. Sanki bir şekilde kaybetmeyeceklerini, maçın bir bölümünde vitesi artırıp kazanmayı becereceklerini biliyorlar. Oysa Fenerbahçe ve Galatasaray’da bu sükûnet yok bu sene. Galatasaray geriye düştüğünde futbolcuların o maçı kazanacaklarına dair net bir inanç göremiyorsunuz yüzlerinde. Fenerbahçe’de zaten işler kötü gittiğinde bariz bir kırılganlık var. Beşiktaş’ın bu sezon ezeli rakiplerinden en önemli farkı sanırım bu. Kırılgan değiller. Özgüvenleri yüksek. Sakinler.

ERSiN YiNE SOLUNDAN YEDi

Ligde hemen hemen herkes 8 günde 3 maç oynadı. Beşiktaş’ta bu sekiz günde 7 oyuncu sürekli 11’deydi. Dün Atiba başta olmak üzere sert bireysel düşüşler gözlendi. Atiba bir saatte 4 kritik top kaybı yaptı. Sert Omolo-Boumal ikilisine karşı oldukça zorlandı. Emrah, Rosier’i zor durumlara düşürdü. Schwechlen ve Butko’yu Beşiktaş beklerinden daha fazla ileride gördük. Kaleci Ersin bir kez daha uzaktan soluna gelen bir şutta hata yaptı: Ozan’dan, Aytaç’tan ve Ümit milli takımda Hırvatlar’dan soluna gelen şutlarla goller yemişti. Dün de bir basit hata yaptı. Ama Beşiktaş bir şekilde kazandı yine. Oyunuyla kazanmadı bu kez. Otomatik pilotta kazandı adeta. Beşiktaş’ın 2021’de yarattığı en temel fark da bu.

GÜNTEKİN ONAY: YORGUN KARTAL İRTİFA ARTTIRDI

Siyah beyazlılar tüm maç boyu tedirgin oynamalarına rağmen kazandı. Beşiktaş dün adeta ateşle oynadı. Siyah beyazlılar 90 dakika boyunca kendi oyun kalitesi ve temposunun çok altındaydı. Savunmada Josef’in yokluğu çok net hissedildi. Atiba ilk 15-20 dakika dışında yorgun göründü. Dorukhan’ın maç eksikliği göze çarptı.

Beşiktaş 2 kez öne geçmesine rağmen Erzurumspor’a yakalandı. İlginçtir rakibine pozisyon vermeden kalesinde 2 gol gören siyah beyazlı futbolcular, bu durumun tedirginliğini maçın sonuna kadar yaşadı. Pas isabet oranının tüm sezonun gerisinde kalması da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz etkiledi. 7 günde 3’üncü maçı böylesine yüksek bir rakımda oynamak da Beşiktaş’ın fiziksel performansını aşağı taşımış olabilir.

Önemli olan tüm bu zorluklarla karşılaşmışken kazanabilmek...

RACHiD GHEZZAL’IN SOLO PERFORMANSI

Dün sezonun anahtarı Rachid Ghezzal’ın ‘solo’ performansıyla gelen 3’üncü gol siyah beyazlıları bir kez daha öne geçirdi. Cezayirli yıldız Beşiktaş’ı asistleriyle bugüne taşıdı ancak dün işler kötü giderken attığı beceri dolu gol belki de şampiyonluğu getirdi.

Sergen Yalçın’ın son bölümde oyuna soktuğu Necip, Mensah, Gökhan Töre ve N’Kodou takıma ihtiyacı olan enerjiyi verdi ve Gökhan Töre ile farkı 2’ye çıkarıp son dakikalara rahat giren Beşiktaş, kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Genç file bekçisi Ersin son derece hatalı bir gol yedi. Bundan sonra yapması gereken bu hatayı unutup çok daha fazla çalışmak.

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