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Süper Lig ekibinin Emre Mor teklifi reddedildi

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor
Süper Lig ekibinin Emre Mor teklifi reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 19:05

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'un ismi birçok kulüple anılırken Süper Lig ekibinden gelen teklif reddedildi.

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Fenerbahçe'de bu sezon süre almakta sıkıntı yaşayan Emre Mor'un ismi birçok takımla anılırken transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'den Gaziantep FK ve Antalyaspor'un Emre Mor ile yakından ilgilendiği iddiaları gündemde yer alırken Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un da milli futbolcunun peşinde olduğu ileri sürülmüştü.

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ALİ KOÇ KARARINI BİLDİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK'nın Emre Mor için yaptığı teklifi reddetti.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olan Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek. 

Danimarka ekibi Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı.

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Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Emre Mor'un bonservisi için 2 milyon Euro ödedi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Mor

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