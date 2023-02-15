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Süper Lig ekibi Kasımpaşa facianın eşiğinden döndü! Selçuk İnan’ın uyarısıyla değişiklik yapıldı...

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#Deprem#Kasımpaşa#Selçuk İnan
Süper Lig ekibi Kasımpaşa facianın eşiğinden döndü Selçuk İnan’ın uyarısıyla değişiklik yapıldı...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Depreme Hatay’da yakalanan Kasımpaşa son anda otel değişikliği ile faciayı atlattı. Kasımpaşa Başkanı Hilmi Öksüz, “Hataylı olan teknik direktörümüz Selçuk İnan, Grand Boğaziçi Otel şehir içinde olduğu için takımın konsantrasyonun bozulmaması adına değiştirmemizi istedi. Bunun üzerine bizden önce Beşiktaş’ın kaldığı The Musuem Otel’e rezervasyon yaptırdık. Kafile büyük bir faciadan döndü” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan 2 büyük deprem binlerce insanın büyük acılar yaşamasına neden olurken bu felaket onlarca kurtuluş hikayesine de tanıklık etti. Saatler sonra enkazın altında çıkarılan vatandaşlar hem sahadaki çalışmaları yürütenlerde hem de tüm Türkiye’ye umut olurken şans, mucize ya da son dakika alınan kararlarla depremden kurtulmayı başaranlar da dikkat çekti. Bunlardan biri de Hatayspor ile maç yapmak için geldiği şehirde depreme yakalanan Kasımpaşa oldu.

DEĞİŞİKLİĞİ SELÇUK INAN TALEP ETTİ

Depremden en çok etkilenen kulüplerden Süper Lig’in iki temsilcisi Hatayspor ve Gaziantep ligden çekilme kararı alırken 5 Şubat’ta Hatayspor ile maç yapan Kasımpaşa’da başkan Hilmi Öksüz enkaz yığını haline gelen Grand Boğaziçi Otel’i teknik direktör Selçuk İnan’ın uyarısıyla değiştirdiklerini belirtti. Öksüz değişiklik kararını nasıl aldıklarını şu sözlerle anlattı: “Hatayspor deplasmanı bizim için çok zordu, Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Rençber, teknik direktörümüz Selçuk Inan ile konuştu.

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TAKIMA PSİKOLOJİK DESTEK VERİYORUZ

Hataylı olan hocamız Selçuk İnan, Grand Boğaziçi Otel’in şehir içinde olduğu için takım konsantrasyonu bozmaması için değiştirmemizi istedi. Hocamız stada yakın olduğunu da belirtince bizden önce Beşiktaş’ın kaldığı The Musuem Otel’e rezervasyon yaptırdık. Kafile büyük bir faciadan döndü. Allah Kasımpaşa kafilesini korudu. Yabancı futbolcularımız çok etkilendiler. Şu an moral ve motivasyon olarak çok zor durumdayız. Çünkü depremi takım halinde yaşadık. Futbolcularımıza hala psikolojik destek veriyoruz. Her gün futbolcularımızla bir aradayız.”

CEHENNEMDEN TAM ZAMANINDA ÇIKABİLDİK

Kasımpaşa’nın genç kalecisi Erdem Canpolat, Hatay’da yakalandıkları depremle ilgili yaşadıklarını Alman gazetesi Bild’e anlattı. 21 yaşındaki file bekçisi yaptığı açıklamada “Hatay’daki asıl takım otelimiz depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için çok şanslıydık. Bizim yaşadıklarımızdan daha kötü şeyler de olabilirdi” şeklinde konuştu.

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CANLI ÇIKABiLiR MiYiZ?

Erdem Canpolat deprem anını ise şu sözlerle aktardı: “Yorganın altına saklandım ve Allah’ın bizi koruyacağını umdum. Otel çökebilirdi. Oradan çok çabuk gitmem gerektiğini biliyordum. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim. Koridorda diğer oyuncularla karşılaştım. ‘Buradan canlı çıkabilir miyiz?’ diye sordular. Zamana karşı bir yarıştı. Otel adeta bir labirent gibiydi. Ancak bir süre sonra yola çıkmayı başardık.

TAM BiR FELAKETTi

Kulüp başkanımız özel bir uçakla İstanbul’a dönüş ayarlamıştı. Havalimanına giderken yıkılmış evler, binalar gördük. Bu tam bir felaketti. Allah’a şükür cehennemden zamanında çıkmayı başardık.”

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#Deprem#Kasımpaşa#Selçuk İnan

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