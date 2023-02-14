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Şampiyonlar Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

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#Deprem#Şampiyonlar Ligi#PSG
Şampiyonlar Liginde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 23:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Bayern Münih ve Milan-Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Milan-Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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#Deprem#Şampiyonlar Ligi#PSG

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