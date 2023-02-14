Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere: "2 çift ayakkabısını bulduk, odasını tespit ettik"

Güncelleme Tarihi:

#Christian Atsu#Hatayspor#Nana Sechere
Hataysporlu Christian Atsunun menajeri Nana Sechere: 2 çift ayakkabısını bulduk, odasını tespit ettik
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 17:41

Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu ile ilgili bekleyiş sürerken oyuncunun menajeri Nana Sechere, çalışmalarla ilgili son durumu aktardı. Oyuncuya ait 2 çift ayakkabının bulunduğunu söyleyen menajer Nana Sechere, Teknik Direktör Volkan Demirel'le de ilgili konuştu.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan ve felaketin sembollerinden biri haline gelen Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar devam ederken Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan haber alınabilmiş değil.

Enkaz alanında yürütülen çalışmaları, Atsu'nun Gana'dan gelen yakınları ile birlikte menajeri de yakından takip ediyor. Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, son durumla ilgili Spor Arena'ya açıklamalar yaptı.

Sechere, Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit ettiklerini açıklarken, kendisine ait iki çift ayakkabı bulduklarını ifade etti.

Nana Sechere'nin açıklamaları şöyle;

“Deprem olalı şu ana kadar 9 gün oldu, henüz Christian’ı bulamadık. Şu anda Hatay’da deprem bölgesinde Christian’ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu’nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait 2 çift ayakkabısını bulduk.

Haberin Devamı

Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian’ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz.

Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllülerde hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor.

VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ

Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile ilgili, "Onu burada görmedim, yani geldi mi bilmiyorum" dedi.

ÖNCE ENKAZ ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ. GERÇEĞİ VOLKAN DEMİREL AÇIKLADI

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, enkaz altından çıkarıldığı iddia edilen Christian Atsu ile ilgili geçtiğimiz gün Spor Arena'ya, "Christian Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Volkan Demirelden Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Hastanede olsalar ben paylaşmaz mıyımVolkan Demirel'den Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Hastanede olsalar ben paylaşmaz mıyım!Haberi Görüntüle

Atsu ile birlikte Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan da haber alınamıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Christian Atsu#Hatayspor#Nana Sechere

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 974... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 974... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem