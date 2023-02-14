Hataysporlu Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere: "2 çift ayakkabısını bulduk, odasını tespit ettik"

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan ve felaketin sembollerinden biri haline gelen Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar devam ederken Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan haber alınabilmiş değil.

Enkaz alanında yürütülen çalışmaları, Atsu'nun Gana'dan gelen yakınları ile birlikte menajeri de yakından takip ediyor. Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, son durumla ilgili Spor Arena'ya açıklamalar yaptı.

Sechere, Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit ettiklerini açıklarken, kendisine ait iki çift ayakkabı bulduklarını ifade etti.

Nana Sechere'nin açıklamaları şöyle;



“Deprem olalı şu ana kadar 9 gün oldu, henüz Christian’ı bulamadık. Şu anda Hatay’da deprem bölgesinde Christian’ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu’nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait 2 çift ayakkabısını bulduk.

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Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian’ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz.

Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllülerde hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor.

VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ

Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile ilgili, "Onu burada görmedim, yani geldi mi bilmiyorum" dedi.

ÖNCE ENKAZ ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ. GERÇEĞİ VOLKAN DEMİREL AÇIKLADI

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, enkaz altından çıkarıldığı iddia edilen Christian Atsu ile ilgili geçtiğimiz gün Spor Arena'ya, "Christian Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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Atsu ile birlikte Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan da haber alınamıyor.