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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, karşılaşmaya U19 Takımı ile çıktı. Santranın yapılmasının ardından sarı - kırmızılılar, ilk dakikada Mauro Icardi ile golü buldu. Sarı - lacivertli futbolcular, gol sonrası santra yapmadan sahadan çekildi ve hakem Volkan Bayarslan müsabakayı tatil etti.

Yazarımız Uğur Meleke ise Süper Kupa maçıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Meleke'nin değerlendirmeleri;

Dün Türk futbol tarihine utanç sayfası olarak kaydedilecek bir gece yaşandı Şanlıurfa’da. Bu tabloda katkısı olan her bir kişi şunu unutmasın lütfen: Üzerinizde cumhuriyetin yüzüncü yılının ahı var... Bu noktaya ulaşana dek 3 büyük hata yapıldı bence:

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1- Bu final pekalâ 2023’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda cumhuriyetin yüzüncü yıl coşkusuyla oynayabilirdi. Sürecin en başında Riyad teklifi masaya geldiğinde, bunu cumhuriyetin 100’üncü değil, 101’inci senesinde konuşalım demeyen herkes suçludur.

19 MAYIS'TA OYNATILMALIYDI

2- Alternatif tarihin 7 Nisan olarak ayarlanması da bir başka saçmalık. 29 Aralık Riyad fiyaskosu yaşandığında iki takımımız da Avrupa’da devam ediyordu, bunu gözeterek yeni tarih belirlemek bu kadar zor olmamalıydı. Süper Lig 37’nci hafta maçlarını 15 Mayıs’ta, Süper Kupa’yı 19 Mayıs’ta Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynatıp, Atatürk’ün emanetine yakışır bir saygı duruşunda bulunabilirdiniz.

3- Dün Fenerbahçe’nin maça U19’la çıkıp, ikinci dakikada sahayı terk etmesi son lig şampiyonu Galatasaraylı sporcuların da, son kupa galibi Fenerbahçeli futbolcuların emeğine de haksızlık.

NİÇİN TEMMUZ'U BEKLİYORSUNUZ?

Ayrıca tarihin en kötü TFF’si madem görevi bırakıyor, niçin temmuzu bekliyor? Neden 2024-25 sezonunu da şimdiden bir enkaz haline getirme yetkisi bunlarda?

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Neden gelecek sezon 19 takımla oynanıyor? Dünyada tek sayıda takımla, bay geçme saçmalığıyla oynanan tek bir lig söyleyin bana!

Neden kupada yeryüzünde benzeri olmayan 6’lı grup formatına geçiliyor?

FUTBOLUN GELECEĞİNE ODAKLANIN

Ali Koç ve Dursun Özbek’e buradan sesleniyorum: Lütfen birbirinizle ve hakemlerle uğraşmayı bırakıp, ülke futbolunun geleceğine odaklanın. Önümüzdeki sezon lig yine 38 hafta. Kupada tuhaf bir grup formatına geçiliyor. Böyle kalabalık bir takvime hazır mısınız?

Neden gücünüzü ligin 18’liye düşürülmesi ve kupanın tek maçlı eliminasyonla oynanması yönünde kullanmıyorsunuz?

Sahi, bir sonraki Süper Kupa ne zaman oynanacak? Takvimde bunun için yer var mı? Yoksa bir sonraki Süper Kupa’da da yeşil sahada futbol yerine zengin-fanatik yöneticilerin demeç ve şöhret savaşını mı seyrettireceksiniz bize? Şu futbolu artık futbolculara bırakma zamanınız gelmedi mi sizce?