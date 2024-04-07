Fenerbahçe'ye Galatasaray karşısında Süper Kupa maçından çekilmenin yaptırımı ne olacak? 'TFF men edebilir!' | 'Süper Lig'de puan silme gibi bir durum...'

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının akıbeti merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, sarı - lacivertli kulübün yabancı hakem ve erteleme talebini reddetmesiyle birlikte yaşanacaklar en çok konuşulanlar arasındaki yerini almıştı.

2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen kongrede Fenerbahçe yönetimine "Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak" yetkisi verilmişti.

Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik, yaptığı açıklamada "Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu maçın 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe'nin sahaya çıkmaması, maçtan çekilmesi ya da bir yöneticinin takımı sahadan çekmesi gibi durumlarda nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise futbolseverlerin merak konusu olmuştu.

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, Süper Kupa'da yaşanabilecek durumlar sonucunda Fenerbahçe'ye uygulanacak olan yaptırımları Spor Arena'ya değerlendirdi.

İşte Dinçer'in sözleri;

"MÜSABAKADAN ÇEKİLİRSE..."

Fenerbahçe, kupa finaline çıkmazsa veya maça çıkıp takımı çekerse, 5 kişi sahada doğal bir yolla kırmızı kart görürse ona göre gelecek cezalar farklılık gösterecektir. Çünkü 5 kişi kırmızı kart görürse; bu kişiler doğal olarak kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe hükmen yenildi. Maç tamamlanmadı. Bu yolla Fenerbahçe öyle çok yüksek ceza yemeyecek. Bu daha mantıklı geliyor. Ama müsabakaya çıkmaz ya da müsabakadan çekilirse o zaman ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir.

"TFF, FENERBAHÇE'Yİ MEN EDEBİLİR"

Müsabakaya çıkmamak ya da müsabakaya çıkıp maç oynanırken müsabakadan çekilmek aşağı yukarı bence benzer sonuçlar doğuracaktır. Süper Kupa talimatında ‘müsabakaya çıkılmazsa’ başlıklı konunun sonuçları var. Ancak ‘müsabakaya çıkılır, sahadan çekilme olursa’ başlıklı konunun sonuçları yok. Ancak bunların benzer yönde değerlendirileceğini düşünüyorum. TFF Süper Kupa Talimatı madde 6’da yazıyor. Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Süper kupa ve Türkiye Kupasına katılmaktan men ediliyor. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyon iptal edildiği için TFF’nin karşılaşacağı maddi manevi her türlü zarar da tazmin etmekle yükümlüler. Bu konu müsabakaya çıkmamanın getireceği sonuçlarla ilgili olan madde ama müsabakaya çıkıp çekilme olursa da benzer yönde cezalar gelebilir. TFF, önümüzdeki sene Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası ve Süper Kupa’dan men edebilir. Onun dışında maç sona ermediği için ya da düzgün bir şekilde sonuçlanmadığı için orada sponsorlarla uğrayacağı zararı tazmin etmek isteyebilir. Bu müsabakaya yapılan yatırım ve masraflar Fenerbahçe’den tazmin edilebilir. Bu ihtimalin sonucu 5 tane futbolcunun kırmızı kart görmesinden daha fazla.

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"BUNU ÇOK İHTİMAL OLARAK GÖRMÜYORUM"

Aklıma gelen olasılıklar bunlar. Fenerbahçe, maça başlayıp daha sonra maçtan çekilecek. Bunu çok ihtimal olarak görmüyorum. Çünkü bunun cezaları ve yan etkileri olacak. Diğer olasılığa göre de Fenerbahçe maça çıkıp 5 kırmızı kart görecek. Doğal yolla olduğu için de ufak bir ceza ve karşı tarafın hükmen galibiyetiyle sonuçlanacak.

"2 TALİMAT VAR"

Genel Müsabaka Talimatı ve Süper Kupa Talimatı olmak üzere 2 talimat var. İstanbulspor, Trabzonspor maçında bildiğiniz üzere Genel Müsabaka Talimatına göre ceza almıştı. Süper Kupa Talimatı’nda sadece ‘kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp…’ maddesi var. Fenerbahçe, bu maddenin farkında olduğu için kupaya katılmamazlık yapmıyor. Çünkü kupaya katılmazsa seneye men edileceğini biliyor. Süper Kupa Talimatı’nda ‘kulüp, oyuncuları maçtan çekerse ne olur?’ diye bir madde yazmıyor ama şöyle bir madde yazıyor: Süper Kupa’da yer alan kulüpler, kupa müsabakasında bulundukları ligin statüsünde belirtilen ve bu statüde açıkça belirtilmeyen tüm hususlara uymakla hükümlüdürler.

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FENERBAHÇE'NİN PUANI SİLİNEBİLİR Mİ?

Yani ‘buraya yazmamış olsak da bu durum müsabaka talimatında yazıyorsa müsabaka talimatına uymakla yükümlü’ demek istiyorlar. Genel Müsabaka Talimatı’nda İstanbulspor örneğine gelecek olursak; hükmen yenik sayılıp, 3 puan silme cezası verilmişti. Bence burada hükmen yenik sayılacaklar. Ayrıca para cezası ve idarecilere hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Süper Kupa’dan dolayı Süper Lig’deki 3 puanlarını silme gibi bir girişimde bulunacaklarını sanmıyorum. Talimat uygulanabilir diyor ama kupadan dolayı ligden 3 puan silmeleri çok saçma olacak.

"GALATASARAY'IN HARCAMALARINI TAZMİN ETMEKLE HÜKÜMLÜ OLACAK"

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Ayrıca İstanbulspor, rakip takımın (Trabzonspor’un) yaptığı harcamaları tazmin etmekle hükümlü olmuştu. Fenerbahçe, burada olduğu gibi Galatasaray’ın yapacağı harcamaları tazmin etmekle hükümlü olacak. Sahaya giren ve takımı çeken yönetici, hak mahrumiyeti cezası alabilir.

GALATASARAY, KUPAYI SAHADA ALABİLİR Mİ?

TFF, Galatasaray’a Süper Kupa’yı sahada verecektir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe, takımı sahadan çektiği gibi otomatik olarak hükmen yenik sayılacak. O yüzden kupayı sahada vermemezlik yapmazlar.