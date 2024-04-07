Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Süper Kupa öncesi flaş açıklamalar: 'Bizim açımızdan kabul edilebilir değil!'

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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesinde sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İşte Koç'un sözleri;

"İSLAM ÇUPİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLAMA GÜNÜDÜR"

Bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, 50-50 şansı olan kupa şansını çok daha zayıflatmış ve bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etmek için yapmıştır.

"BUNLAR SADECE BAZI OLAYLAR"

Haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, kurulan suikast girişimleri, linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız, suikast girişiminin hala faili meçhul kalması, o zamanın yönetimi de maçların tehir edilmesini istemiş, ligden çekilmeyi masaya yatırmıştı. Aradan 9 sene geçti hala bir ilerleme yok. Bunlar sadece saydığım bazı olaylar.

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"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Bütün bu anormalliklerin hepsinin tek bir kulübün başına gelmesi, Fenerbahçe'yi isyan edecek noktaya getirmiştir. İstemeyerek, arzu etmeyerek bu isyanın ilk adımını atmak zorundayız. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbolda olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmektedir. Fenerbahçe taraftarına bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyorum. Son 20 yılı konuşuyoruz. Garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bugünkü isyanımız, tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuzun maçın tarihiyle, son maçta yaşadıklarımızla ilgisi yoktur. Genel Kurul'da paylaştığımız videoda yaşadıklarımızı anlattık. Burada esas sorgulanması gereken 'Neden bunlar Fenerbahçe'nin başına geliyor?' demektense 'Ne olacak maçı tarihinde oynasanız?' demek bizim açımızdan kabul edilebilir değildir.

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"GEÇMİŞ OLSUN MESAJI PAYLAŞILMADI"

Son deplasmanda ne oldu? FIFA Başkanı çıktı, hiç kimsenin beklemediği şekilde futbolcuların güvenliği ve emniyetinden bahsetti. Kim sorumlu bunu sağlamakta? Ev sahibi, TFF, Valilik ve emniyet güçleri. Trabzonspor maçında bu güven ortamı sağlanabildi mi? Güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde futbolcularımız kendini korumak zorunda kalmazdı. Tek bir geçmiş olsun mesajı ne kulübümüzle ne de kamuoyunda paylaşılmadı.

"HAFİFE ALINACAK BİR OLAY DEĞİLDİR"

Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm değildir. Bu işi böyle ele almak doğru değildir. Valilik ve emniyet yetkilileri, gergin geçeceği belli olan bir maçta gereken önlemleri almamışlardır. Maçın başından itibaren oluşan gerginliği hiç sezmediler mi? Tecrübeli devlet görevlisi, emniyet görevlisi maçın nereye gideceğini çok kolay sezebilirdi. Sezemediler mi, sezmediler mi? Bunun incelenmesi gerekiyor. Bu olaya sebebiyet vermeleri hiçbir şekilde hafife alınacak bir olay değildir.

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"TÜRK FUTBOLUNUN RESET ZAMANI GELMİŞTİR"

Biz çok şey yaşadık, sabırlı davrandık, sakin olmaya çalıştık. Tüm kumpaslara, haksızlıklara, zorbalıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Ancak artık bu haksızlık ve adaletsizliklere isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün attığımız adım, atacağımız adımların ilk somut halidir. Türk futbolunun artık reset zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup yeniden inşa etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Yapılması gereken temizliğin inşallah fitilini ateşleriz. Temiz bir Türk futbolu sadece Fenerbahçe için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık olmazsa olmaz bir konuma gelmiştir. Zaman tarafsızlık ve sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır.

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"KARARI MAÇ TARİHİNE BAĞLAYANLARA SESLENİYORUM..."

İsteseniz, planlasanız, kurgulasanız bu kadar olayı bir sezona sığdıramazsınız. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmek için? Yalpalayan, yolda giderken anlık refleks ve kararlar alan, bir maç planlamasını dahi yapmaktan uzak... Hatta bile bile mi yapıyorlar bilmiyorum ama Türkiye'nin en büyük iki camiasını karşı karşıya getiriyorlar. Normal bir federasyon 15 Mart'a kadar bekler, ondan sonra tarihi açıklardı. Bu maç planları üzerinde konuşmak istiyorum. Olmasını istemediğimiz ancak yapmak zorunda olduğumuz kararı bir maç tarihine bağlayanlara seslenmek istiyorum, art niyetlisiniz.

"KARAGÜMRÜK'E GÜCÜN YETİYOR, GALATASARAY'A YETMİYOR ÖYLE Mİ?"

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Yunan federasyonunu örnek olarak gösteriyorlar. 'Bizde Fenerbahçe kabul etmedi' diyorlar. Kılıf olarak da Yunan federasyonunu örnek gösteriyorlar. Onlar yabancı hakem getiriyor, siz de getirin. Bu davranış, futbol fakiri değerlendirmelerdir. Yunan rakibimizle oynayacağımız maçın ağırlığı, gidilecek mesafeleri, bugünkü maçın ağırlığını, mesafeleri tartışmak abesle iştigaldir. Bu herhangi bir lig maçı değildir, tek maçlık bir kupadan bahsediyoruz. Galatasaray da tur atlasaydı bugün bu maç oynanacak mıydı? İstanbul ile Şanlıurfa arasındaki mesafe, bizim gideceğimiz bir sürü Avrupa mesafesiyle aynıdır. Karagümrük maçımızı ertelemeyin, Galatasaray maçını erteleyin dedik. Sezon başına erteleyelim diye de bir teklif sunduk. Rakibimizi mazeret kullanarak 'Galatasaray istemiyor' diyorlar. Karagümrük de istemiyor diyoruz, 'Biz onu hallederiz' diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a yetmiyor öyle mi?

"ŞANLIURFA İÇİN SÖYLEDİKLERİNİ SAMİMİ BULMUYORUM"

Algı yapmaya devam ediyorlar. Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimi biraz sonra söyleyeceğim. Gelelim rakibimize. Adres belli dedik, kendilerini kutluyorum. Adım adım, ilmek ilmek, futbolun tüm unsurlarını kendi lehine getirmek olağanüstü bir başarı. Bu yaşadıklarımızdan bir tanesi onların başına geldi mi? Eski rekabet olsaydı Galatasaraylı yöneticiler tarihi değiştirmek için başvururdu. TFF'sinden kurullarından, hakemlerine kadar pek çoğunu baskı altına alan bir sistem kurmuşlar. Ama zamanı gelir öyle bir isyan bayrağı açarlar ki zannedersiniz en mağdur onlar. Onların Şanlıurfa için söylediklerini samimi bulmuyorum.

"BU ŞEHRE BORÇLUYUZ"

Şanlıurfa'ya, buradaki Fenerbahçeli taraftarlara borçluyuz. Buradaki borcumuzu da telafi edeceğiz. Biletleri kulübümüz satın almıştır, kaybedilen herhangi bir kaynak yoktur. Biliyorsunuz 2011'in Süper Kupası oynanmadı. Biz başvurumuzu yaptık. TFF'nin bu konuda hiçbir adım atmamasını manidar buluyoruz. Hepimizden çok onların bu maçların organizasyonunu sağlıyor olması gerekiyordu. Beşiktaş Başkanı ile görüştük, onların da kabulüyle bu maçı Şanlıurfa'da oynamak istediğimizi söylüyoruz. Bu maçın da burada oynanmasını öneren kulüp de Fenerbahçe'dir.

"BİZİM İÇİN SİZİN KREDİNİZ BİTMİŞTİR"

Gelelim yayıncı kuruluşa... Birkaç gündür sizi izliyorum, konuyu ajite ettiğinizi, bilerek yaptığınızı biliyorum. Kameralarınız meşgulmüş şu an. Yayıncı kuruluş, kendi menfaati içerisinde Fenerbahçe'nin niye mağdur olduğunu anlatacağına, okları yönetime ve bana çevirdi. Fenerbahçe'yi ayrıştıracak şekilde söylemlerle program yapıyorsunuz. Türkiye Kupası artık sizin olsun. Türkiye Kupası ihaleye çıktığında bir sürü başkana imza attırdınız. Dünyada hiçbir ülkede olmayan format bize geliyor. Hadi o da iyi bir şey diyelim. 4 yıldır bu kupadan aldığımız gelirler 1 kuruş artmadı. Sizin sponsorluklardan ne aldığınızı öğrenmek istiyoruz, onu da söyleyen yok. Bizim için sizin krediniz bitmiştir, bunun sizin için hiçbir kıymeti olmayabilir. Bundan sonrasını zaman gösterecektir.