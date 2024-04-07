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Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa için süreç nasıl işleyecek? Galatasaray kupayı ne zaman alacak?

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe
Fenerbahçe sahadan çekildi, Süper Kupa için süreç nasıl işleyecek Galatasaray kupayı ne zaman alacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 21:46

Galatasaray ile karşılaştığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe, başlama düdüğünün ardından Icardi'nin golü sonrası sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı. Peki bundan sonra ne olacak? Galatasaray, Süper Kupa'yı ne zaman alacak?

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği 2023 TFF Süper Kupa maçı, Şanlıurfa'da U19 takımı ile sahaya çıkan Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? GALATASARAY KUPAYI NE ZAMAN ALACAK?

Maçın yarıda kalmasının ardından bir kazanan olmadığı için Süper Kupa sahibini bulamadı. Peki süreç nasıl işleyecek?

Bu sezon Süper Lig'de oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekilmiş ve maç yarıda kalmıştı.

Devam eden süreçte İstanbulspor, PFDK'ya sevk edilmiş, PFDK kararı sonrası Trabzonspor lehine maçın 3-0 hükmen galibiyeti tescil edilmişti.

Süper Kupa'da da aynı süreç işleyecek ve PFDK'nın 3-0 hükmen galibiyet kararı sonrası Süper Kupa maçını kazandığı resmileşen Galatasaray, karar sonrası ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.

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#Süper Kupa#Galatasaray#Fenerbahçe

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