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Süper Kupa'da hem Fenerbahçe hem Galatasaray servet kazanacak

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Kupada hem Fenerbahçe hem Galatasaray servet kazanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:20

Suudi Arabistan, ev sahipliği yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için dev bir bütçe ayırdı. 29 Aralık Cuma günü Riyad’da oynanacak karşılaşmayı kazanan takım 65 milyon TL, finalist ise 43 milyon TL para ödülünün sahibi olacak. S.Arabistan ayrıca iki kulübün ulaşım, konaklama giderleri dahil tüm organizasyon masraflarını karşılayacak.

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Ronaldo, Neymar, Benzema gibi yıldızları transfer ederek futbol yoluyla tanıtım atağına kalkan Suudi Arabistan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını da bu anlamda önemli bir fırsat olarak görüyor. Riyad’da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak. Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.

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İSPANYA VE İTALYA SÜPER KUPALARI DA SUUDİ ARABİSTAN’DA OYNANIYOR

Suudi Arabistan yıllardır İspanya İle İtalya Süper Kupası maçlarına da ev sahipliği yapıyor ve katılan kulüplere yüksek para ödülleri dağıtıyor. 2021’den beri bu ülkede gerçekleştirilen İspanya Süper Kupası’nda 4’lü turnuva formatına geçildi. 2029’a kadar Suudi Arabistan’da düzenlenecek İspanya Süper Kupası’nda her yıl şampiyon olan kulüp 5 milyon Euro alıyor. İspanya Futbol Federasyonu da 40 milyon Euro kazanıyor. İtalya Süper Kupası da önümüzdeki 6 yıl boyuncu 4’lü turnuva formatıyla Suudi Arabistan’da yapılacak. 4 takıma toplam 23 milyon Euro verilecek.

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DEV FiNALiN HAKEMi ABDULKADiR BiTiGEN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

BiLETLER YÜZDE 50 iNDiRiMLE SATIŞTA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü başkent Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda TSi 20.45’te oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet fiyatlarında indirim yaptı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

 

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

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