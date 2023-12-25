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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaraydan Fenerbahçeye: Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 23:52

Galatasaray, dün oynanan derbide Icardi-Djiku arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu paylaşarak sert ifadelerle Fenerbahçe'ye yüklendi.

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Galatasaray, dün oynanan derbide Icardi-Djiku arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu paylaşarak, "Hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların forveti Icardi ile sarı-lacivertli defans oyuncusu Djiku arasında yaşanan ikili mücadelesinde Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonu paylaştı. Fenerbahçe'ye tepki gösterilen açıklamada, insanların yanlış yönlendirildiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

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"Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur. Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir."

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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