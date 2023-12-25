Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert sözler: Sahaya çıkmadan her şey onlar için düzenleniyor | Süper Kupa için yabancı hakem istedik

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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken zirve değişmedi ve sarı lacivertliler haftaya lider kapattı.

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan daha sonra Trabzonspor ve Adana Demirspor müsabakalarında puan kaybeden Fenerbahçe, sırasıyla Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı. Derbi öncesi 43 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılarla golsüz berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

İki takım da puanını 44’e yükseltirken, Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

HAFIZALARDA TARTIŞMALAR KALDI

Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi golsüz sonuçlanırken akıllarda saha içinde yaşanan tartışmalar ve hakem kararları kaldı. Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko ile Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi arasında çıkan tartışma, maç sonu sosyal medya paylaşımlarıyla devam etti.

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G.SARAY'DAN 'ICARDI'Lİ TEPKİ

Mauro Icardi'nin gözünün morardığı bir fotoğrafı paylaşan sarı kırmızılılar, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkındaki açıklamasına yanıt verdi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine." denildi.

DZEKO'DAN OLAY SÖZLER

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'ya sosyal medya hesabından olay bir yanıt verdi. Boşnak golcü yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını kale direğine çarptı ve onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'a koydular, penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri. Emin ol, bundan daha iyisini yapabilirsin Fabrizio." ifadelerini kullandı.

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"TAKDİR HAKLARINI G.SARAY'DAN YANA KULLANDI"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Galatasaray maçında hakemin bütün takdir haklarını sarı-kırmızılılardan yana kullandığını belirterek Haber Global'e açıklamalar yaptı.

Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan Djiku-Icardi pozisyonu ile ilgili olarak sarı-kırmızılıların maçın hemen ardından açıklamalara başladığını söyleyen Ahmet Ketenci, Galatasaray’ın söylemlerine şu sözlerle cevap verdi:

"SÜREKLİ YERDE YATTILAR"

"Galatasaray Kulübü yöneticilerinin yaptığı açıklamaları şaşkınlık içinde takip ediyoruz. Yaptıkları açıklamalarda “maçın skoruna etki eden hata, şampiyonluğa etki eden hata” diyorlar. Bunlar hangi maçı seyrettiler çok merak ediyoruz. Mesela dün mücadele ettiler mi? Sürekli yerde yattılar. Top oyunda 43 dakika kalmış. Kalecileri bir kere hızlı atak başlattı mı? Kayserispor ile oynadığımız maç daha heyecanlı bir maçtı. En azından 90 dakika ayakta kalan, futbol oynamak isteyen bir rakiple mücadele ettik.

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"SAHAYA ÇIKMADAN HER ŞEY ONLAR İÇİN DÜZENLENİYOR"

"Herhalde dünya futbolunun dışındaki standartlara alıştıkları ve alıştırıldıkları için bazı şeyler onlara zor geliyor. Bütün takdir hakları onlardan yana kullanılmış ama yine de manipülasyon yapıyorlar. Penaltılar verilecek, kartlar çıkacak öyle maç kazanacaklar. Aksi olunca şampiyonluğa tesir eden hata olmuş! Alışmışlar çünkü, daha sahaya çıkmadan her şey düzenleniyor onlar için. Lig erteleniyor sonra devam ediyor. Atılan tüm adımlar alınan tüm kararlar tüm değişiklikler bir tek onlara yarıyor. Alışmışlar standart dışı işlere, biraz standartlar ve olması gerekenler olunca bu şekilde görüntülerle sabit bir pozisyon üzerinden dahi olay çıkıyorlar."

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"BİZ SÜPER KUPA İÇİN BİZ YABANCI HAKEM OLSUN DEDİK"

"Haftalardır tüm kulüpler ve spor kamuoyu hakem performanslarından rahatsızken gerçekte bir tek Galatasaray rahatsız değil. Biz Süper Kupa için biz yabancı hakem olsun dedik. Şimdi hakemlerden şikayet ediyorlar ya madem böyle onlar da yabancı hakem talebinde bulunsalardı. Onların bu konuda tavırları ne olmuş? Yabancı hakem talep etmişler mi? Etmedilerse neden etmemişler? Şimdi ne oldu? Yerde yatarken maç kazanamadılar ve rahatsız oldular. O kadar da değil. İşlerine gelmeyince itidale davet, adalete davet ediyorlar. Maç sonrasında paylaşılan fotoğrafların, ilgili pozisyonla hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Oyuncu yerde yatarken ağzını tutuyor kulüp morarmış göz paylaşıyor. Morarmış göz fotoğrafının konu olan mücadeleyle alakalı olmaması kamuoyunu yanıltma çabasıdır. Şu çok net bir şey ki sizinle adalet, sizinle itidal aynı cümlede olmuyor. İçi boş kalıyor. Kandırmayın insanları, en azından biz sizin ne olduğunuz biliyoruz. Bırakın bu işleri çıkalım sahada eşit şartlarda oynayalım. Fenerbahçe olarak oyunu temiz ve adil oynamaya devam ederken, karşımıza çıkan bu tür çirkin çabalarla da ne yazık ki muhatap olmak zorunda kalıyoruz."