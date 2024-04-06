Süper Kupa'da Galatasaray karşısına U19 takımı ile çıkacak Fenerbahçe'de takımın başında kim olacak?

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7 Nisan Pazar günü (yarın) saat 21:30'da Galatasaray ile TFF Süper Kupa mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, dev derbiye U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

BASIN TOPLANTISINA KATILIM OLMAYACAK

Olağanüstü Genel Kurul'da üyelerinin desteğini aldıktan sonra Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkma kararı alan Sarı-lacivertli kulüp, maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya Galatasaray gibi bugün değil maç günü gidecek.

Fenerbahçe, bu akşam düzenlenecek resmi basın toplantısına katılmayacak.

FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTİYOR AMA...

Fenerbahçe'de başta A takım kaptanları Dzeko, Tadic ve Mert Hakan olmak üzere tüm oyuncuların Süper Kupa maçına çıkmak istediğği ancak yönetimin U19 takımı ile maça çıkmaya kararlı olduğu belirtildi.

Olympiakos maçı hazırlıklarına devam eden A takıma Süper Kupa maçının oynanacağı gün olan 7 Nisan'da antrenman konuldu.

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TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK? İSMAİL KARTAL VE SEMİH ŞENTÜRK DETAYI...

Galatasaray'ın karşısına U19 takımı ile çıkacak olan Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde kim olacak? Teknik direktör İsmail Kartal mı, U19 takımının hocası Semih Şentürk mü?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre akademi takımı antrenörlerinin A takım sözleşmesi olmadığı için Süper Kupa maçına U19 takımının başında A takımdan bir antrenör çıkacak. Bu ismin Zeki Murat Göle olması bekleniyor.

SÜPER KUPA NASIL OYNANACAK? FENERBAHÇE SAHAYA ÇIKIP MAÇTAN MI ÇEKİLECEK?

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile Galatasaray derbisine çıkması halinde de sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Erol Bilecik, yaptığı açıklamada "Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu maçın 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Son çıkan haberlere göre Fenerbahçe, U19 takımından 9 oyuncuyla Şanlıurfa'ya gidecek. Maçın başlangıcında bu oyunculardan 3'ü sakatlıktan ötürü kenara gelecek ve maç Galatasaray'ın 3-0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanacak.

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