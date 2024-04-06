Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi müjdeli haber!

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Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkma kararı alan Fenerbahçe'de gözler gelecek hafta UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanacak Olympiakos maçına çevrilmiş durumda.

İSMAİL KARTAL'DAN BİR GÜN İZİN

Fenerbahçe, önceki gün yaptığı antrenmanı, “Olympiakos maçının hazırlıkları başladı” ifadeleriyle duyurmuş ve pazar günkü Süper Kupa Finali’ni görmezden gelmişti. İsmail Kartal, bu idmanın ardından öğrencilerine bir gün izin verdi. Futbolcular dünü dinlenerek geçirdi, Dzeko fırsatı değerlendirip ülkesi Bosna Hersek’e gitti. Fenerbahçe, haftaya perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının provalarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.

SAKAT OYUNCULARDAN İYİ HABER GELDİ

4-2 kazanılan Adana Demirspor maçında çok sayıda eksik oyuncusu olan Fenerbahçe'ye bu isimlerden iyi haber geldi.

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Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King ve Michy Batshuayi sakatlık veya hazır olmamaları sebebiyle Adana Demirspor maçında forma giyememişti. Fanatik'in haberinde bu oyuncuların 11 Nisan'da Atina'da oynanacak Olympiakos maçında hazır olacağı belirtildi.

Bu isimlerden sadece Serdar Aziz, adı UEFA’ya verilen son listede yer almadığı için görev yapamayacak.