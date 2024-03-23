Süper Kupa maçı neden ertelenmedi? Fenerbahçe'nin başvurusu, Galatasaray'ın cevabı ve kararın perde arkası...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen ve 11-18 Nisan tarihlerinde Olympiakos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sıkışık maç takvimini öne sürerek 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesini istemişti.

YUNANİSTAN ÖRNEK GÖSTERİLDİ, TFF'YE BAŞVURU YAPILDI

Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip Olympiakos deplasmanına daha güçlü ve hazır çıkmak isteyen Fenerbahçe’de yönetim ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF’ye resmen başvuruda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesi talebini Türkiye Futbol Futbol Federasyonu’na iletirken Yunanistan Futbol Federasyonu'nun Olympiakos ile ilgili kararına dikkat çekti.

Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.

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SON KARAR AÇIKLANDI: 7 NİSAN

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sabah yaptığı açıklamada Turkcell Süper Kupa maçının planlandığı gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KARARIN PERDE ARKASI...

Riyad'daki kriz sonrası ertelenen Süper Kupa maçı için 7 Nisan günü, iki takımın da onayıyla belirlenmişti. 7 Nisan'ın açıklandığı gün(21 Şubat) Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti. Rövanşı 4-1 kaybeden Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'ı eleyip adını çeyrek finale yazdırdı ve kupa hedefi için yürüyüşünü sürdürdü.

Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, 7 Nisan'daki Süper Kupa maçından 4 gün sonra deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak olması sebebiyle maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. Başvuru üzerine yeniden değerlendirme yapan TFF Yönetim Kurulu, yoğun takvim içinde Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları da göz önünde bulundurulunca alternatif bir tarih bulamadı.

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Bu arada usul gereği Süper Kupa'nın diğer aktörü Galatasaray'ın da görüşü alındı. Galatasaray, 7 Nisan dışında bir tarihi tercih etmediğini yazılı olarak TFF'ye bildirdi. Taraflardan birinin tarih değişikliği istememesi de TFF'nin kararında belirleyici oldu.

Her şeye rağmen kararın asıl nedeni yoğun programda alternatif tarih olmaması.