Arda Güler ve Semih Kılıçsoy uyarısı! Macaristan maçı sonrası seslendi: Montella'nın o hayali için...

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A Milli Takım, hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olurken Arda Güler'in oyuna sonradan girmesi ve Semih Kılıçsoy'un kadroda olmaması çok konuşuldu.

MACARİSTAN'DA TEK GOL

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan mücadele ev sahibi Macaristan'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Macaristan'a galibiyeti getiren golü 48'de Szoboszlai (P) kaydetti.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

İlk 11'de yer almayan Arda Güler, 61. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine dahil oldu ve toplam 3 şut girişiminde bulundu. Ayrıca gösterdiği performansla sosyal medyada Vincenzo Montella'nın daha fazla süre vermesi gerektiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

SEMİH KARARI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Ayrıca hücum hattının gösterdiği performansın ardından Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takımı'nda yer alması konusundaki tartışmaları artırdı. Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'ın Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta da ağları havalandırdı.

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Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, Macaristan-Türkiye maçının ardından Arda Güler ve Semih Kılıçsoy konusunda Vincenzo Montella'ya öneride bulundu.

'MONTELLA'NIN HAYALİ MÜMKÜN AMA...'

Dün başlayan değil ama bitiren 11’le daha mümkün o hayal. Bu sütunun dikkatli takipçileri TFF ile ilgili görüşlerimi bilirler. Kısa görev süresine onlarca hata sığdırmış bir TFF... Seneye Süper Lig’in 19’lu olması garabeti, kupada tuhaf grup formatına dönülmesi gibi hatalar dışında, hakemlik müessesemizi en fazla yıpratmış federasyon bu. 65 senelik lig tarihinin ilklerine imza attılar: Maç oynanırken sahadan takım çekildi. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Süper Kupa, Arabistan’da oynatılmaya çalışıldı. Saha içinde hakem dövüldü. Sonra o hakem sezonun en gergin maçına çıkarıldı, bir darbe de kamuoyundan aldı. 44 yaşındayım, benim Türk futbolunda şahit olduğum en karanlık dönem bu.

EURO 2024’ÜN EN GENCiYiZ

Ancak bu TFF’nin aldığı az sayıdaki doğru karardan biri Montella. Bu da muhtemelen başkan vekili Mustafa Eröğüt’ün vizyonu. Avrupa’nın en değerli 10’uncu milli takımıyız. 25,3 yaş ortalamasıyla Euro 2024’ün en genciyiz. Bu kadronun dengi Kuntz değil, CV’sinde Milan-Sevilla olan, bu gençlerle birlikte büyüyebilecek 49 yaşındaki Montella idi. Dört hazırlık maçı seçimimiz olumlu. Üç rakibimiz zaten orada olacak, Polonya da play-off yoluyla gidebilir. Dördü de FIFA sıralamasında üstümüzde olan sert rakipler. Dün Budapeşte’de Montella’nın 5 maçtır oturtmaya çalıştığı dinamik futbolu oynadık yine yer yer. Macarlar atak tamamlayamadığında kazandığımız toplarla seri geçtik zaman zaman hücuma. Kanatlarda Kenan-Yunus tercihi bu yüzden.

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SEMİH KILIÇSOY KARARI ANLAMSIZLAŞTI

Hakan derinde oynuyor, kazandığımız topları en hızlı şekilde öne aktarıyor. İleri ikilide Orkun-Enes’in yerine Arda-Yusuf girdikten sonra daha canlıydık. Ancak son vuruşlarda vasatız. Golü kim atacak sorusunun yanıtını aradım maçı izlerken sık sık. Dün üçüncü bölgedeki kısırlığımızı seyredince Semih’in Ümit milli takıma gönderilmesi daha da anlamsızlaştı, umarım hatasından döner İtalyan Hoca. Montella’nın hayalinde 2014 Dünya Kupası üçüncüsü Hollanda’nın stratejisinin olduğunu hissediyorum. Van Gaal’in direkt oyunuyla İspanya ve Brezilya’ya fark atmışlardı. Dün başlayan değil ama bitiren 11’imizle, sağ bekte Barış’la, on numarada Arda ile daha mümkün o hayal.

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