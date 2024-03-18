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Spor yorumcuları Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar için ne dedi? 'Bir Trabzonlu olarak söylüyorum...'

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor
Spor yorumcuları Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar için ne dedi Bir Trabzonlu olarak söylüyorum...
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 00:18

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın ardından spor yorumcuları yaşananları değerlendirdi. Trabzonspor'un eski kaptanlarından Tolga Zengin, mücadele sonrasında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta büyük olaylar yaşandı. Fenerbahçe, mücadeleden 3-2 galip ayrılırken maç sonunda bordo mavili taraftarlar sahaya girdi.

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İstenmeyen görüntüler ortaya çıkarken güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı. Saha içerisinde yaşanan olayların ardından ekranlarda futboldan çok olaylar konuşuldu.

Spor yorumcuları karşılaşmanın ardından yaşananlarla ilgili görüşlerini aktardı...

TOLGA ZENGİN: "LIVAKOVIC SİZE NE YAPTI, OYUNCULAR SİZE NE YAPTI?"

Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen eski futbolcu Tolga Zengin, yayıncı kuruluşta yaptığı değerlendirmede, "Oyunculara yabancı madde atıyorsunuz. Livakovic size ne yaptı, oyuncular size ne yaptı? Çenesini kanatıyorsunuz. Bir Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarı olarak söylüyorum. Davayı savunma yeri burası değil. Böyle maça gelecekseniz gelmeyin. Oyun tamamen saha dışına taşınıyor. Bu çocukların bir günahı yok. Bırakın ya. Bu işlerden en çok zararı Trabzonspor görüyor." ifadelerini kullandı.

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"O KUTLAMAYI SAHA İÇERİSİNDE YAPMAYACAKSIN"

Tümer Metin ise yaşanan olaylarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

O gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin. O kutlamayı saha içerisinde yapmayacaksın. Doğru olduğunu savunmuyorum. Daha önce de oldu. Galip gelmişsin, git içeride sevin abi. Mert Hakan'ı uyarırken de söyledim. Erzurum'da sevinirsen böyle bir tepkiyle karşılaşmazsın. İki takım arasında tarihten gelen husumet. Maçın içindeki gerilim... Bunları hesap etmiyorsun. Trabzon'da direkler kırıldı Volkan Demirel'in kafasında. Olmadı mı? Fenerbahçe en keskin virajda ya, zorlu rakiple oynayacak ya... Kolay değil. O yüzden maçın gerginliği bu kadar konuşuluyor.

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ERSUN YANAL: BEN DE İÇERİ KAÇTI, KAVGANIN İÇİNE GİRMEM

Yayıncı kuruluşta konuşan Ersun Yanal ise "Trabzon'da daha önce ben içeri kaçtım. Kavganın içine girmem. İki camiada da çalıştım. Biri haklılığını kavgayla göstermeye çalışıyorsa, ben içeri girerim. Böyle delikanlılık mı olur? Oyuncularımı da içeri gönderdim, kimsenin burnu kanamadı." ifadelerini kullandı.

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UĞUR MELEKE: FUTBOLCULAR KAZANDIKLARI GALİBİYETİ KUTLAYAMIYORLAR

"Bugün saha içerisinde futbolcular, kazandıkları galibiyeti kutlamak istiyorlar ama kutlayamıyorlar. Bir takım insanlar giriyor, fiziksel saldırıda bulunuyor... Biz bu insanları koruyamayacaksak, can güvenliği sağlayamayacaksak futbolun ne gereği var... Durdur hocam futbolu! Futbolun bugün marka değerinden, 10 milyon dolara yarı otomatik ofsayt sistemi almaktan, 180 milyon dolara yayın ihalesi satmaktan daha değerli şeyler var, önce can güvenliği..."

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor

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