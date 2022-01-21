Son Dakika: Yoğun kar yağışı sonrası Süper Lig maçlarını bekleyen tehlike! Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesi...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23. haftası bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Hafta içi mesaisinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı maçlar ertelenirken, özellikle İstanbul'da yağacak olan yoğun kar, hafta sonu olan maçların oynanmasını tehlikeye attı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahminlerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün yoğun kar yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, henüz ilk saatlerinde şehri olumsuz etkiledi. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'lara kadar yükseldi.

İstanbul'da yaşanan yağış yoğunluğunun ardından gözler Süper Lig'de oynanacak maçlara çevrildi...

23. haftada İstanbul'da Medipol Başakşehir - Göztepe, Kasımpaşa - Kayserispor ve Galatasaray - Trabzonspor mücadeleleri oynanacak. Meteoroloji'den yapılan uyarlarda, hafta sonu İstanbul'da kar yağışının devam etmesi beklenirken, karşılaşmaların oynanıp oynanmayacağı konusunda taraftarlar nezdinde soru işaretleri oluşmaya başladı.

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GALATASARAY ÖNLEMİNİ ALDI

Yoğun kar yağışı öncesi stadında ilk önlemi Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'la oynayacakları derbi öncesi NEF Stadı'nın zeminini korumaya aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, İstanbul'u etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı öncesi Nef Stadı'nda önlem aldı. https://t.co/DueGseRY4b — Spor Arena (@sporarena) January 21, 2022

BAŞAKŞEHİR KARDA ÇALIŞTI

Bu hafta İstanbul'da maça çıkacak olan Medipol Başakşehir de hazırlıklarını yoğun kar yağışında sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcuların ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun karlı zeminde çalıştıkları görüldü.

GEÇEN HAFTA 2 MAÇ ERTELENDİ

Süper Lig'in 22. haftasındaki maçlardan 2 tanesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.

18 Ocak Salı günü oynanan Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk devresi oynanmış ancak ikinci devresi yoğun yağış nedeniyle devam etmemişti. Ertesi güne ertelenen mücadele, kar yağışının sürmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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22. haftada ertelenen bir diğer maç, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı olmuştu. 19 Ocak Çarşamba günü başlayan maç, 23. dakikada kötü hava koşulları nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti.

YAĞIŞLAR BEŞİKTAŞ'I DA ETKİLEDİ

23. hafta mücadelesini 21 Ocak Cuma günü oynayacak olan ve Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, rakibinin Gaziantep FK maçının ertelenmesi nedeniyle maçını bir sonraki gün oynamak zorunda kaldı.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı, 22 Ocak Cumartesi saat 13.30'da oynanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz sezon İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Süper Lig'i de olumsuz etkilemişti.

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Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla oynanan mücadele, kar yağışının NEF Stadı'nı kaplaması ve temizlenememesi nedeniyle ertelenmişti.

Bir sonraki gün oynanan maçta sahanın zemini çamura dönmüş ve oyuncular çok zor anlar yaşamıştı.