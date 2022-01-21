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Hull City ile Fatih Karagümrük'ün Aleksandar Pesic transferi için görüşmeler sürüyor! Bonservisi...

#Transfer#Fatih Karagümrük#Hull City
Hull City ile Fatih Karagümrükün Aleksandar Pesic transferi için görüşmeler sürüyor Bonservisi...

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City ile Fatih Karagümrük arasında Aleksandar Pesic için görüşmelerin sürdüğü ve transferin gerçekleşmesi halinde İstanbul ekibinin kasasına 1.5 milyon euro koyacağı öğrenildi.

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Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Championship ekibinin, Fatih Karagümrük'te forma giyen Aleksandar Pesic'e talip olduğu ortaya çıktı.

Spor Arena'nın edindiği bilgilere göre; Hull City ile Fatih Karagümrük arasında bu transfer için görüşmeler devam ediyor.

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BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Pesic transferinin henüz bitmediği ancak görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Fatih Karagümrük'ün kasasına 1.5 milyon euro bonservis ücreti koyacağı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDE

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aleksandar Pesic, 12 golle Fatih Karagümrük ile bir Süper Lig sezonunda en fazla golatan Karagümrük oyuncusu oldu

Pesic daha önce kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Hull City

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