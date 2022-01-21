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Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray#Okan Kocuk#Emre Akbaba
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray, ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen ve son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Sarı-kırmızılı takım, sezon başında kiralık gönderilen oyuncuların takımlarında sergiledikleri performanslarla da bir başka pişmanlık yaşıyor.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı-kırmızılı takım, birçok kötü rekorun da altına imza atıyor.

EN FAZLA GOL YEDİĞİ SEZON

Süper Lig'de oynadığı 22 maçta kalesinde 31 gol gören Galatasaray, lig tarihinde 22. haftalar itibarıyla en fazla gol yediği sezonu geçiriyor.

ÖNE GEÇİP EN ÇOK PUAN KAYBEDEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım konumunda. (18 puan)

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GOL BEKLENTİSİNDE DEV FARK

27 puanla 13. sırada bulunan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonun en çok şut çeken takımı. Toplam 37.4 gol beklentisinden 27 gol çıkaran Galatasaray, attığı gol ile ürettiği gol beklentisi arasındaki fark en çok olan takım oldu.

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Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

TORRENT DE TARİHE GEÇTİ

Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, Galatasaray tarihinde takımın başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden üçüncü teknik direktör oldu.

Gheorghe Hagi (2004)
Sigfried Held (1989)

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KİRALIK GİDEN FUTBOLCULAR PİŞMAN EDİYOR

Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Fatih Terim ile birlikte planlanan proje kapsamında yapılan transferler sonrasında takımdan kiralık olarak ayrılan futbolcuların performansları, Sarı-kırmızılı takımı ve taraftarları pişman ediyor.

YUNUS AKGÜN: 6 GOL 11 ASİST

Galatasaray altyapısında yetişen ve geçen sezonu da Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, bu sezon başında da yine Adana Demirspor'a kiralanmıştı.

Özellikle Montella'nın gelişi sonrasında aldığı süreler artan 21 yaşındaki Yunus, ligde 19 maçta süre alıp 5 gol 5 asistle oynadı. Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Yunus Akgün, 1 gol atıp 6 asist yaptı.

Yunus Akgün Adana Demirspor formasıyla toplamda 22 maça çıktı, 6 gol atıp 11 asist yaptı.

Yunus Akgün, Adana Demirspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta takımının iki golünü atmıştı.

Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

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EMRE AKBABA: 8 GOL 4 ASİST

2018 yazında 4 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Galatasaray'da iki büyük sakatlık yaşayan ve beklenen performansı sergileyemeyen Emre Akbaba, sezon başında eski takımı Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti. Kiralama ücreti ödemeyen Alanyaspor, Emre Akbaba'nın bu yılki maaşı karşılığında transferi gerçekleştirmişti.

29 yaşındaki Emre, Alanyaspor'da sergilediği performansla Galatasaray'ı pişman etti. Akdeniz ekibinde 17 lig maçı çıkan Emre Akbaba, 6 gol atıp 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda oynadığı iki maça 2 gol ve 1 de asist sığdıran Emre toplamda forma giydiği 19 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı ve 12 gole etki etti.

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Emre Akbaba, son olarak Alanyaspor'un Hatayspor'u 6-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

PENALTI CANAVARI OKAN KOCUK

Sezon başında Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemeyen Okan Kocuk, Fatih Terim'in de onayıyla Giresunspor'a kiralık gönderilmişti.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede kriz çıkarken Okan Kocuk, yedek kaleci olarak başladığı sezonda Giresunspor kalesini devralıp muhteşem bir performans gösterdi ve takımın yükselişinde mimar oldu.

Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkaran Okan, 22. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da kalesinde devleşti. Maçta kritik kurtarışlara imza atan Okan, uzatmalarda Bakasetas'ın iki penaltısını kurtararak maçın adamı oldu.

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Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen son 24 şutun 20'sinde gole izin vermedi. 6 penaltının 4'ünü ise kurtardı.

Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

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