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Son Dakika: Nihat Kahveci'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası sert eleştiriler! "43 yaşıma girdim böylesini görmedim"

#Galatasaray#Kasımpaşa#Nihat Kahveci

Nihat Kahveci, Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasını TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Kahveci'den çok konuşulacak eleştiriler geldi.

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı kırmızılı takıma yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri:

"Galatasaray takım olarak gençleşirken taraftarlar yaşlanıyor. Orta saha olan oyuncuyu oynatmayı Van Aanholt'u oynatıyorsun orada. Kadronun içinde olan oyunculardan Emre gitti uçuyor, Okan gitti muhteşem, Yunus Adana Demir'de uçuyor. Her şey mi bu kadar ters gider. İster istemez tribündeki seyirciler sahadakilerden istediğini alamayınca Emre, Yunus oynasaydı içeri girer atardı diyor taraftar haklı olacak. Emre'nin Galatasaray'da aldığı sürede yaptığı katkı bence biraz ağırdı. Beklentilerin altında kalan bir performans diyebilirsiniz ama Emre Akbaba aldığı sürede elinden geleni yaptı. O bölge de kolay değil, oralar Sneijder'leri Hagi'leri görmüş."

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"DİBİN DİBİNİ GÖRDÜLER"

"Torrent'e gelelim, istesek çok eleştirebiliriz, yerden yere vurabiliriz. İsmail'deyken top bir şeyler yapalım oyuna öyle başlayalım diye konuşmuş takımla. Nelsson ve Marcao'yu açıyor. Bekleri öne atıyor, İsmail oyuna bir başla diyor, Guardiola tarzı. İsmail bir vuruyor taça çıkıyor, İsmail bir vuruyor diğer taraftan taça çıkıyor. Sen bir şey isteyebilirsin de oyuncu onu oynayabilir mi? Sen geliyorsun 2 maçta 7 gol yiyorsun. Fatih hocanın son döneminde takım çok kötüydü, Torrent geldikten sonra bir ivme beklerdim yeni hoca geldikten sonra ama şimdi dibin de dibini gördüler"

"U19 TAKIMI ÇIKSA 28 PUANI VARDI

"Fizik, konsantrasyon olarak bir önceki maçtan daha düşük olduğunu görüyorum. Hoca değişikliğinden sonra hiç bir şey olmadı Galatasaray'da. Set oyunu, bol pozisyon rakibi boğma var Galatasaray'ın geninde. Bu Galatasaray o Galatasaray değil. U19 takımı çıksa 28 puanı vardı zaten düşün. Bu takım o kadar kötü bir durumda düşün!"

"43 YAŞIMA GİRDİM GALATASARAY'DA BÖYLE BİR OYUN TARZI BULMADIM"

"43 yaşıma girdim, Galatasaray'da böyle bir oyun tarzı bulmadım. Eskiden Galatasaray'ın topu kovalamasından rakipleri yorulurdu. Galatasaray'ın 4-5 pas yaptığı anları zor çıkarırız yani. Alpaslan'a bir şey demiyorum ama Berkan da Taylan da oynada durum aynı. Sabır sabır sabır dediler ama taş çatlardı bu zamana kadar. İsyan eden yok, koşmuyorlar da. Genç oyuncu isyan eder, mücadele eder sonuna kadar. Maç sonunda bir koşayım kayayım dersin ki beni bir görsünler dersin içinden. Bu bile yok ya! Hoca da gitti Burak Elmas'a Allah sabır versin. İkinci yarıyı sessiz izledik bugün taraftarın protestosundan"

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"FATİH TERİM'İ MART AYINA KADAR TUTARDIM"

"Fatih hocayı ben olsam Mart ayına kadar tutardım, Avrupa maçı geliyor. Fatih hoca haklıdır haksızdır ama bence zamanlama olarak çok yanlış. Ben şu ana kadar 1 tane Süper Lig maçını izlediğini düşünmüyorum Domenec'in."

7 GÜNDE 7 GOL

"7 günde 7 gol yedin. Nasıl daha iyi oynadın Domenec. Guardiola'nın yardımcısısı diyorsun ama... Nerede daha iyi oynadın ben göremedim. Bu takım dip gördü, bu halini değiştirmek için geldi. Yönetim zamansız Fatih hocayı yolladı. Galatasaraylı oyuncular için 3 gün sonraki Trabzonspor maçı umut verir. Geldiğinden beri hiç bir şey değişmedi. Şunu da söyleyeyim Anadolu takımları buralarda oynamaya alışık ama Galatasaray gibi takımların buralarda oynayabilecek temeli yok"

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Nihat Kahveci

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