Son Dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrasında topa tuttu! Biletini kesti... "Ancak U19'da oynar..."

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 39. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçerken yanıt 45+3. dakikada Ryan Donk'tan geldi. Konuk ekibi öne geçiren gol 60. dakikada Umut Bozok'tan geldi. Son sözü ise 90+3. dakikada Varga söyledi: 1-3.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Galatasaray, alınan bu sonucun ardından 27 puanla 13. sırada kaldı. Sarı-kırmızılılar son 11 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kasımpaşa ise puanını 24'e yükseltti.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

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GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY NEREYE KOŞUYOR?

Galatasaray maçın başında Kasımpaşa’ya üst üste 2 gol pozisyonu verdi ve bu yüzden ilk yarının tamamında tedirgin bir futbol oynadı. 3 gün önceki Hatay maçında kalesin de 4 gol görmesi de tabii bunda etkendi. Defans hattı “Çıksak mı, çıkmasak mı?” ikileminde kalırken, sarı kırmızılı ekip oyunu rakip yarı sahaya yıkıp atak devamlılığı ile oynayamadı.

Galatasaray’ın bu kötü görüntüsüyle attığı gol de Kasımpaşa’nın kornerinin dönüşündeki kontra atakla geldi. İlk 45 dakikada sahada ne yaptığını bilen taraf olan lacivert beyazlılar, ilk yarının son dakikasında Donk ile beraberlik sayısına ulaştı.

MORUTAN ANCAK U19'DA OYNAR

İkinci yarıya moralli başlayan Kasımpaşa öne geçtikten sonra, Galatasaray bu gole uzun süre reaksiyon gösteremedi. Torrent’in beklenen önde baskılı, rakip yarı sahadaki oyununu göremedik. Dün orta alanın merkezinde oynayan Van Aanholt pozisyonunu fazla yadırgamadı ve sarı kırmızıların iyilerinden biriydi. Ancak büyük umutlarla transfer edilen Morutan ve Cicaldau bir kez daha görüldü ki Galatasaray seviyesinde futbolcular kesinlikle değil. Özellikle Morutan bu fizik kalitesiyle ancak U19’da oynar.

DEPRESYON TEHLİKESİ

Galatasaray’da kötü gidişat tüm hızıyla devam ediyor ve fikstürde bundan sonraki maçlar daha da zor. Hafta sonu Trabzonspor karşılaşması var. Sarı kırmızılılar, lidere de kaybettiği takdirde içinden çıkması çok zor bir depresyonla yüzleşmek durumunda kalır. Domenec Torrent ve ekibi de takımı bu bunalımdan çıkartacak deneyime sahip değil.

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BANU YELKOVAN: GÖRECEK NE KALDI?

Galatasaray’da ikinci yarı ortalarında, takım 2-1 mağlupken taraftar bileti çoktan İsmail Çipe’ye kesmişti ve top onun ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslıklar yükseliyordu. “Kâğıt üzerinde çok rahat kazanılması gereken bu maçın sezonun geri kalanındaki maçların bir karbon kopyası olmasının tek sorumlusu kaleci miydi?” sorusunun cevabını o dakikada arayan pek yoktu.

“Teknik direktör değiştikten sonra Galatasaray için ne değişti?” sorusunun cevabı son derece muğlakken aynı sorunun Kasımpaşa versiyonu çok netti mesela. Rekor sayıda teknik direktör değişikliği yaptıktan sonra geçici olarak görevi devralan Sami Uğurlu’yla peş peşe puanlar toplayarak bu başarılı ilişkiyi resmileştirmeye karar veren Kasımpaşa bu galibiyetle serisini peş peşe 4 maça çıkardı.

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HAYALLER VE GERÇEKLER

Diğer takımdaki yeni hoca Torrent, lige Hatayspor yenilgisiyle başlamıştı, Kasımpaşa mağlubiyetiyle devam etmiş oldu. İspanyol teknik adamın hayalindeki futbolun, Guardiola stili, oyunu geriden kuran, orta sahada basan ve top hakimiyeti kendisinde bir futbol olduğunu tahmin etmek zor değil. Gel gör ki hayallerle gerçeklerin kesişme noktasında, sezonun en Covid üstü Afrika Kupası sillesini yemiş yorgun günlerinde, sahadaki 11’in kumaşı istenen elbiseyi biçmeye yetmediği noktada ne yapacağı asıl soru işaretiydi. Şapkadan tavşan çıkmadı.

TEK GÜZEL ŞEY HALİL'İN GOLÜYDÜ

Sarı kırmızılılar adına maçtaki tek güzel şey Halil’in golüydü. Galatasaray şampiyonluk mottosuyla yola çıkıp, küme düşme mücadelesine doğru evrilen bu çok ilginç sezonda, geçen hafta ilk defa 4 yemişti, bu maçta da ilk kez evinde 3 golle tanışmış oldu. Daha görecek ne kaldı noktasında belki de temkinli olmak zamanı.