Galatasaray tarihinde böylesi görülmedi! Son 11 maçta...

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Fatih Terim’in ayrılmasının ardından Torrent’le çıktığı ikinci karşılaşma olan Kasımpaşa mücadelesinde de beklentilerin çok altında kalarak kazanamayan Galatasaray, kötü gidişe bir türlü “Dur” diyemiyor.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ancak son haftaların en formda takımlarından biri olan İstanbul ekibinin önünde kritik bir kayıp daha yaşayan sarı kırmızılılar, Süper Lig’deki son 11 müsabakanın 10'unda 3 puanı bir arada göremedi.

SADECE ANTALYA'YI YENDİ

Sarı kırmızılılar söz konusu maçlarda 25 Aralık 2020’de sahasında Antalyaspor’u 2-0 yenerken, bu karşılaşma dışındaki 10 maçta da puan yitirdi. Fenerbahçe, Sivasspor, Adana Demir, Giresunspor ve Hatayspor maçlarında sahadan puansız ayrılan Aslan, Karagümrük, Malatya, Altay ve Başakşehir’le berabere kalırken, son olarak da dün Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen kaybetti.

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