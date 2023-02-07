Son dakika: Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ciddi etkiler yarattı.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden Haber alınamadığı açıklanmıştı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada, "Ahmet'imizin cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ise "Maalesef Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı" diye konuştu.

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Yeni Malatya'dan paylaşılan taziye mesajından "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan." ifadeleri yer aldı.

EŞİ GÖZYAŞARIYLA YARDIM İSTEMİŞTİ

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, paylaştığı video ile yardım talebinde bulunmuştu.

Enkaz altından çıkarılan Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, gözyaşlarına hakim olamadığı videolu paylaşımında, "Ne olur Eyüp'e yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullanmıştı.