Son Dakika | Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi ikiye böldü! Corona virüsü planları değiştirdi

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol 6 asistlik performans gösteren Vedat Muriqi, sarı lacivertli yönetimi ikiye böldü. Bir kesim Muriqi'nin satılmasını ve transfere bütçe yaratılmasını isterken, diğer kesim ise yıldız oyuncunun henüz değerini bulmadığını düşünüyor.





Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun transfer bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

VEDAT DEĞERİNİ BULDU MU?



Takvim'de yer alan habere göre Muriqi'nin satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. Futbol piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriqi gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.







