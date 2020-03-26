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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi ikiye böldü! Corona virüsü planları değiştirdi
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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi ikiye böldü! Corona virüsü planları değiştirdi

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Son Dakika | Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi ikiye böldü! Corona virüsü planları değiştirdi
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolu da etkilerken takımlar gelecek sezonun planlarını şimdiden yapıyor. Sarı lacivertlilerde özellikle ilk bölümde harika bir performans gösteren Vedat Muriqi de yönetimi ikiye bölmüş gözüküyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 28 maçta 15 gol 6 asistlik performans gösteren Vedat Muriqi, sarı lacivertli yönetimi ikiye böldü. Bir kesim Muriqi'nin satılmasını ve transfere bütçe yaratılmasını isterken, diğer kesim ise yıldız oyuncunun henüz değerini bulmadığını düşünüyor.



Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun transfer bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

VEDAT DEĞERİNİ BULDU MU?

Takvim'de yer alan habere göre Muriqi'nin satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. Futbol piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriqi gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.

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