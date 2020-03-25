Son Dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse corona virüsü belirtisiyle hastanede

Hurriyet.com.tr / Mehmet Üstündağ Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle birçok ülkede spor organizasyonları iptal edilirken, takımlar erken önlem amacıyla teknik heyet ve oyuncularına corona virüs testi yaptırıyor.

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi birçok kulüp test yaptırırken, bugün de Fenerbahçe tüm takıma corona virüs testi yaptırdı.

Sarı lacivertliler, yapılan test sonrası yapılan açıklamada 1 futbolcu ve kulüp çalışanında corona virüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını bildirdi.

Kulüp tarafından oyuncu ve kulüp çalışanının adı açıklanmazken, Hürriyet, bu bilgiye ulaştı.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin, yapılan testler neticesinde corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

32 yaşındaki oyuncu, daha önce de hastalıkla ilgili olarak yaptığı açıklamada aşı bulunamamasına tepki göstermiş ve "Fenerbahçe, gerekli önlemleri alıp, bize uyarılar yaptı. Evden çıkmıyoruz. Ancak sürekli evde kalınca da yemeden durmak zor! Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Henüz bu virüsün aşısının bulunmamış olması çok aptalca” ifadelerini kullanmıştı.

Max Kruse, corona virüs bulgularına rastlanılmasının ardından tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.

Fenerbahçe şu açıklamayı yapmıştı:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."