Son Dakika | Ve Mesut Özil Fenerbahçe için yola çıktı! İstanbul'a geleceği tarih...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Arsenal ile 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in transferi konusunda imza aşamasına geldi.

Geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun kendisi ile 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı belirtilen sarı lacivertli ekibin, Arsenal ile de anlaşmaya vardığı ve transferin artık bittiği belirtildi.

Bir süredir Almanya'da bulunan Mesut Özil, dün Londra'ya geçti. Bugün Londra'da menajeri Erkut Söğüt ile biraraya gelecek olan deneyimli oyuncu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi mukaveleye imza atacak.

YOLA ÇIKTI, İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan A Spor Fenerbahçe Muhabiri Ahmet Selim Kul, Mesut Özil'in bu hafta sonu İstanbul'da olacağını ancak herhangi bir aksilik yaşanması halinde ise en geç BB Erzurumspor maçının ardından şehre geleceğini ifade etti.

"Fenerbahçe, Mesut Özil'in kendisi ile zaten anlaşma sağlamıştı. Kulübü Arsenal ile de pürüzler giderildi diyebiliriz. Mesut Özil, ligin ikinci yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil şu an Almanya'da ve İngiltere'ye geçecek. Biliyorsunuz İngiltere'de mutasyon geçiren virüs sebebiyle bazı problemler var. Ardından Türkiye'ye geçecek. Bu hafta sonu kritik. Cumartesi günü gelebilir. Bu hafta olmazsa BB Erzurumspor maçının ardından Türkiye'ye gelecek ve sarı lacivertli takımla artık prosedürleri tamamlayacak. Resmi imzayı atarak formayı giyecek. Resmi açıklamadan önceki noktayız, artık resmi açıklamayı bekliyoruz."

LONDRA'YA VEDAT ETTİ

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bittiği dakikalarda sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Londra'ya teşekkür etti. Mesut Özil'in bu teşekkürü, bir veda olarak yorumlandı.

Son yıllarda Londra'daki yoksul çocuklara yemek servis edilmesi için düzenlenen bir projeye katılan Mesut Özil, bu konuyla ilgili attığı tweeetlerde şu ifadeleri kullandı: Son yıllarda katıldığım projelerin en güzeli. Londra'daki çocuklara bu zor zamanlarda toplam 50 bin yemek ulaştırdık. Bu projeyle gurur duyulmalı. Şef aşçımız Stefan Pappert, Parsa Sadigh ve bütün gönüllülere teşekkür ediyorum. Londra'nın bana verdiği her şey için minnettarım.

MIKEL ARTETA TARİH VERMİŞTİ

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürülen Mesut Özil'in takımdaki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğine işaret eden Mikel Arteta, birkaç gün içinde durumun netlik kazanacağını söylemiş ve aksi halde yola birlikte devam edeceklerinin altını çizmişti.

MIKEL ARTETA'NIN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ

"Neler olacağını şimdiden kestiremiyorum ancak Mesut şu an başka takımlarla görüşme konusunda serbest. Yakın gelecekte bu konuyu kendi içimizde masaya yatıracağız. Mesut ve menajeri herkes için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Transferinin iki taraf için de yararlı olacağına inanırsak, Mesut bu transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Aksi halde yolumuza birlikte devam ederiz. Önümüzdeki günlerde ne olacağına karar vereceğiz."

KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Fenerbahçe taraftarı, resmi açıklamayı beklerken Mesut'un Sarı Lacivertli ekipte giyeceği forma numarası belli oldu.

Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal'de 10 numaralı formayı giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'de de 10 numarayı istedi. Ancak Sarı Lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.

Konu ile ilgili talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:

''Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.''

23 DEĞİL 67'Yİ SEÇTİ

Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken işin gerçeğine Fanatik'in haberine göre; Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Geçtiğimiz gece yaptığı İstanbul paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran Mesut Özil, DHA'nın haberine göre Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Mesut Özil transferinde bazı sponsorların devreye girip maliyeti büyük ölçüde karşılayacağı ifade edildi.

AMİNE EXXEN'DE PROGRAM YAPACAK

Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir merakla beklediği Mesut Özil transferi Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Ünlü televizyoncu, transfer maliyetinin önemli bir kısmını üstlenirken diğer yandan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'ye yeni platformu Exxen'de program yapma teklifinde bulundu.

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmaya sıcak bakmasında eşine gelen bu teklifin de etkili olduğu öğrenildi. Amine Gülşe'nin önümüzdeki aylarda bir moda programı hazırlayacak.

MENAJERİNDEN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in Süper Lig ekibi Fenerbahçe‘ye transferi konusunda Özil’in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil’in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi’nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili “Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut’un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut’a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut’un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DEN

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

TRANSFERDE ACUN ILICALI ETKİSİ

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİL

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.