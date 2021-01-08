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GeriFutbol Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'in zor anları!
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'in zor anları!

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son bölümünde Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin zor anlar yaşadı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta son dakikalar gergin geçti.

Alanya uzatmada Altay’a takılırken Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin adeta öldü öldü dirildi.

Konuk ekip skoru 2-1'e getirdikten sonra Altay iki net gol daha kurtararak takımına hayat verdi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahinin zor anları

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahinin zor anları

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