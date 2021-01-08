İtalyanlar Kadıköy'de Ozan Tufan'ı izledi! 15 milyon euro...

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Kadıköy'de oynanan maçta yurt dışından misafirler vardı.

İtalyan ekipleri Milan, Torino, Verona ve Bologna'nın scoutları dün akşamki karşılaşmayı tribünden izledi. Hedeflerinde ise sarı-lacivertli takımın en formda isimleri arasında yer alan Ozan Tufan vardı.

İtalya'dan gelen 4 kulübün scoutlarının maçı dikatle takip ettiği ve bol bol not aldığı gözlendi. Raporlara göre, Çizme ekipleri yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

İLK KEZ BIR MAÇTA İKİ ASİST BİRDEN YAPTI

Dün akşam kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yapan Ozan için Premier Lig ekibi Crystal Palace teklifte bulunmuş ve 10 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.

Ancak, bu rakamı düşük bulan Fenerbahçe 15 milyon Euro talep etmişti. Tribündeki İtalyan yetkililerin ayrıca Alanya'nın genç orta sahası Berkan Kutlu'yu da takibe aldığı öğrenildi.

Alanyaspor'a yaz transfer döneminde gelen 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta başarılı performansıyla dikkat çekti. (Sabah)

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