Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transfer Gedson Fernandes İstanbul'da! Böylesi görülmedi, iner inmez ambulansla...

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes Londra'dan İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcu saat 17:00'de İstanbul'da oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'i taşıyan özel uçak İstanbul'a indi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AMBULANS UÇAK TALEP EDİLMİŞTİ

Gedson Fernandes'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Galatasaray yönetimi Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etmişti.

22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak İstanbul'a gelirken Portekizli futbolcuyu almaya gelen ambulans da alana giriş yaptı.

İMZALADI, AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Gedson Fernandes, sözleşmeyi imzaladıktan sonra ambulansla götürüldü. Portekizli futbolcu karantina sürecinin ardından takıma katılacak.



BU SEZON FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson, forma şansı bulmakta zorlandı. Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Gedson, skora katkı yapamadı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray kulübü, Gedson'un kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelen Gedson Fernandes, futbola Portekiz Ligi'nde başladı.

FERNANDES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gedson Fernandes, futbola SC Frielas (2008-2009) takımının alt yapısında başladı. SL Benfica (2009-2012) takımına transfer olan Gedson Fernandes, 2020 yılının ocak ayında Tottenham'a kiralandı. Oyuncu sezon başında takımına geri döndü.

GEDSON FERNANDES MEVKİSİ VE BOYU NEDİR? GEDSON FERNANDES HANGİ AYAK?

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Gedson Fernandes, ihtiyaç halinde sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,84 boyunda.

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