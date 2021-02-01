MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'ın yeni transfer Gedson Fernandes İstanbul'da! Böylesi görülmedi, iner inmez ambulansla...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transfer Gedson Fernandes İstanbul'da! Böylesi görülmedi, iner inmez ambulansla...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transfer Gedson Fernandes İstanbul'da! Böylesi görülmedi, iner inmez ambulansla...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes saat 17:00'de İstanbul'a geldi. Gedson Fernandes, ambulans uçakla Londra'dan İstanbul'a iniş yaptı.

Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes Londra'dan İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki futbolcu saat 17:00'de İstanbul'da oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'i taşıyan özel uçak İstanbul'a indi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AMBULANS UÇAK TALEP EDİLMİŞTİ

Gedson Fernandes'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Galatasaray yönetimi Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etmişti.

22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak İstanbul'a gelirken Portekizli futbolcuyu almaya gelen ambulans da alana giriş yaptı. 

Son Dakika | Galatasarayın yeni transfer Gedson Fernandes İstanbulda Böylesi görülmedi, iner inmez ambulansla...

İMZALADI, AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Gedson Fernandes, sözleşmeyi imzaladıktan sonra ambulansla götürüldü. Portekizli futbolcu karantina sürecinin ardından takıma katılacak.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson, forma şansı bulmakta zorlandı. Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Gedson, skora katkı yapamadı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray kulübü, Gedson'un kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

Son Dakika | Galatasarayın yeni transfer Gedson Fernandes İstanbulda Böylesi görülmedi, iner inmez ambulansla...

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome ve Principe adalarında dünyaya gelen Gedson Fernandes, futbola Portekiz Ligi'nde başladı.

FERNANDES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gedson Fernandes, futbola SC Frielas (2008-2009) takımının alt yapısında başladı. SL Benfica (2009-2012) takımına transfer olan Gedson Fernandes, 2020 yılının ocak ayında Tottenham'a kiralandı. Oyuncu sezon başında takımına geri döndü.

GEDSON FERNANDES MEVKİSİ VE BOYU NEDİR? GEDSON FERNANDES HANGİ AYAK?

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Gedson Fernandes, ihtiyaç halinde sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,84 boyunda.

Gedson Fernandes transferinde Rui Costa detayı Fatih Terim...
Gedson Fernandes transferinde Rui Costa detayı! Fatih Terim...
Jose Mourinhodan Galatasaray için transfer sözleri Gedson Fernandes...
Jose Mourinho'dan Galatasaray için transfer sözleri! Gedson Fernandes...

Son Dakika | Galatasarayın yeni transfer Gedson Fernandes İstanbulda Böylesi görülmedi, iner inmez ambulansla...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle