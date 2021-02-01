Gedson Fernandes transferinde Rui Costa detayı! Fatih Terim...

Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralanması için futbolcu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Gedson Fernandes ise bugün İstanbul'da olacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'yı arayarak transferin çözülmesini sağladı.

5 AYLIK KİRALAMA BEDELİ...

Yapılan görüşmede Fernandes için el sıkışılırken, 5 aylık kiralama anlaşması yapıldı. Benfica'ya ödenecek 5 aylık kiralama bedelinin 500 bin Euro olduğu, Portekizli yıldıza ise sezon sonuna kadar 650 bin Euro ücret verileceği öğrenildi.

Benfica altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz Ligi'nde 29 maça çıkan Fernandes, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan genç futbolcu, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ MAÇI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti. Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.

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